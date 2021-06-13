Koronavirüs belirtileri değişti

Koronavirüs üzerinde araştırmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İngiltere’deki bilim insanlarından dikkat çeken açıklamalar geldi. Yapılan araştırmaya göre koronavirüsün en yaygın görülen semptomları değişti. Buna göre artık koku kaybı koronada en yaygın 10 belirti arasında yer almıyor. Haber Global’in İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı habere göre, Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Hint Varyantı’nın semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğini düşünüyor. Buna göre, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40’lı yaşların altındakilerde baş ağrısı yüzde 66, boğaz ağrısı yüzde 53, burun akıntısı yüzde 49 ve ateş yüzde 42, oranında görüldü.

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