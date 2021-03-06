Koronavirüs geçirenler, solunum egzersizi yapmalı

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’e yakalanıp atlatanlarda en büyük problem akciğerlerde meydana gelen tahribat oluyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, Koronavirüs’ün deformiteye bağlı olarak başta akciğer olmak üzere solunum sisteminde fonksiyon kaybı ile kalpte sıkıntı oluşturduğunu, bunun da ölümlere sebep olabildiğini söyledi. Koç, “Covid-19’a yakalanıp, atlatan kişilerin, akciğerlerini rehabilite etmeleri noktasında aerobik egzersizler başta olmak üzere, ev içinde yapılan egzersizler ve solunum kapasitesini arttırmaya yönelik yapılan diafragmatik solunum egzersizlerini ilâç gibi düşünebiliriz” dedi. T24’deki habere göre Koç şöyle konuştu, “Kişilerin evde yapabilecekleri en iyi egzersizler solunum egzersizleridir. Solunum kapasitesini geliştirmeye yönelik evde yapılacak bir diğer egzersiz ise balon şişirmektir. Balon şişirmek dinamik bir egzersiz olarak hem akciğer solunum ve fonksiyonlarını geliştirir hem de evde en keyifli aktivite olarak düşünebiliriz”