Kovid testi pozitif, HES’te risksiz

Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasında risksiz gözüktüğü ortaya çıktı.

Tüm ailesinin Koronavirüs’e yakalanması ardından PCR testi yaptıran veren kendisi de pozitif çıkan bir kişi, HES uygulamasında risksiz göründüklerini belirtti. BirGün’ün haberine göre, olayı sosyal medyada dile getiren yurttaşların paylaşımlarından bazıları şöyle: “HES kodum risksiz gösteriyor, ama test sonucum pozitif. Bulaşıcılık yok, ama dışarıya çıkamıyorum, saçmalık üstüne saçmalık” İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, yurttaşların karşılaştığı bu tür sorunların sıklıkla yaşandığını belirterek, “Covid-19 test sonucu bazen 6-7 saatte belli oluyor bazen de iki gün sonra. İki gün sonra belli olan kişi, aile hekimlerinin izlem listesine üçüncü gün düşüyor. Testlerin yapıldığı bazı laboratuvarlarda aksamalar oluyor. Bazı özel hastaneler test sonucunu Sağlık Bakanlığı’na geç bildiriyor. Test sonucu Sağlık Bakanlığı’na geç bildirildiği zaman da HES kodu uygulamasına geç düşüyor. Pozitif olanların temaslı bildirdikleri kişiler de HES kodu içine giriyor ve riskli görünüyor. Ancak, örneğin bir evde 4 kişi var ve test yaptıran bir kişi aynı evde yaşadığı kişileri temaslı olarak bildirmezse onlar otobüse binip işlerine gidebiliyor”