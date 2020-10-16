Sağlıkçılar tedirgin

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Bülent Tutluoğlu, pandemi hastanelerindeki kadro sıkıntısına dikkat çekerek “Kış mevsiminin gelmesiyle Âcil servisler bloke olabilir. Önümüzdeki dönemde gerçekten çok güçlük çekebiliriz” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Akademik Solunum Derneği Başkanı Prof. Bülent Tutluoğlu, grip mevsimi öncesinde pandemi hastanelerindeki kadro sıkıntısına dikkat çekerek önlem çağrısı yaptı.

Tutluoğlu’na göre kış mevsiminin gelmesiyle âcil servisler bloke olabilir. Türkiye, Covid-19’la mücadelede yedinci ayı geride bırakırken son veriler İstanbul’un yeniden pandeminin merkezi haline geldiğini gösteriyor. Pratik anlamda söyleyebilirim, baktığımız zaman gerçekten gelen hasta sayısında neredeyse iki misli bir artış oldu. Genelde bütün hastanelerde önemli oranlarda artışlar var. Ve vak’aların çoğu da zatürre ile geliyor. Verilen yüzde 5.6, yüzde 6 ya da 7 oranları gerçek oranı yansıtmıyor, çok daha yüksek oranlarda biz zatürre görüyoruz. Örnek vermek gerekirse bir 8 kişilik aile hastam oldu, hepsinde zatürre var. Üç kişilik bir ailenin üçünde de zatürre var. Bu şekilde baktığımız zaman belirti veren hastaların yaklaşık yüzde 30-40’ında neredeyse zatürre var…

35 hastaya bir uzman bakıyor

Tutluoğlu, grip mevsimi öncesinde pandemi hastanelerindeki kadro sıkıntısına dikkat çekerek önlem çağrısı yaptı. Tutluoğlu’na göre kış mevsiminin gelmesiyle acil servisler bloke olabilir. Tutluoğlu, şöyle konuştu: “Grip olsun, diğer solunum yolu enfeksiyonları olsun, normal bakteriyel zatürreler olsun başladığı zaman âcil servislerin tamamen bloke olması söz konusu ve önümüzdeki dönemde gerçekten çok güçlük çekebiliriz diye düşünüyorum…Boğazı ağrıyan âcile koşacak, ben Covid mi oldum diye. Bunun bir panik yönü de var. Bu sefer gerçek Covid ile normal enfeksiyonu ayırt etmekte güçlük çekeceksiniz. Veya her hastanenin şartları uygun değil. Biliyorsunuz âciller bölme bölmedir. Bir bölmede soğuk algınlığı yatacak, yanındaki bölmede Covidli yatacak, öbür tarafta influenza enfeksiyonu yatabilecek gibi. Yani enfeksiyonların birbirine karışması söz konusu. Şu anda plan yapmalıyız ki önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşamayalım. Benim önerim aslında yetişmiş kişilerin sayısını arttırmak. Covid bakabilecek hekimlerin, hemşirelerin sayısını artırmak. Şu anda pandemi hastanelerinde yoğun bakımlarda çok yoğun hasta var. Ve şu an tamamen asistanlara o hastaların bakımları yıkılmış vaziyette. Başlarında bir uzman var, ama mesela düşünün ki yoğun bakım ünitesinde 35 hastaya bir uzman bakıyor, hepsine tanı konusunda karar veriyor, mümkün değil ama yapılıyor şu anda.”

