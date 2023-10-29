Sağlıkta kriz katlanarak büyüyor

Sistem ve yetersizliklerden kaynaklanan sorunların faturası sağlık çalışanlarına kesilince, çok sayıda sağlıkta şiddet vakası gündem gelmeye başladı.

Özellikle Şanlıurfa adeta ‘sağlıkta şiddetin’ merkezi haline geldi. Hasta ve yakınları tarafından satırlı saldırılara dahi uğrayan sağlıkçılar, Şanlıurfa’da yeni krizin adı oldu. Duvar’dan Fatma Keber’in haberine göre, Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) çalışan sağlık çalışanları kadrolarının olduğu il ve ilçelere tayin isteyince, 2 milyonluk nüfusa sahip Urfa’da ASM’ler boş kaldı. Urfa Tabipler Odası Başkanı Bulut Ezer, konuyla ilgili “Sağlık çalışanları, çalışma koşullarının zor olduğu ASM birimlerinden istifa ederek kadrolarının bulunduğu ilçe sağlık müdürlüklerine geçiş yapmaya başladı” dedi. Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği (ŞUAHED) Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan ise ASM’lerdeki Aile Sağlığı Çalışanı sorununun önemli boyutlara ulaştığını söyledi. Haber Merkezi

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