Sağlıkta kriz uyarısı

Prof. Dr. Şaban Şimşek, “Artık bazı branşlarda kamu hastanelerinde uzman doktor bulmak imkansız hale gelmiştir” diyerek sağlık sektöründeki sıkıntılara dikkat çekti.

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şaban Şimşek, sağlık sektörünün geleceği hakkında endişeli olduğunu belinterek idarecileri ikaz eden bir değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni uzmanların yetişmediğinden bahisle önümüzdeki yıllarda sektörde sıkıntılar yaşanacağını belirtti.

Prof. Dr. Şaban Şimşek, facebook hesabından yaptığı değerlendirmede şöyle dedi: “Biliyorum, “Bu iş ‘Gitti Gidiyor com’ gibi bitti bitiyor. Artık aklınızı başınıza alın’ desem beni haddini aşmakla itham edersiniz veya sevenlerinizden (bağlılardan!) eden çok arkadaşımız, insanımız olur! Şunu da biliyorum ki yazmamın bir faydası da olmayacak! Zira bu şimdiye kadar yazdıklarıma, söylediklerime kulak asılmayışından bellidir. Ama insanını, vatanını, milletini, devletini seven bir tıp mensubu olarak duyduğum vicdanî sorumluluk gereği yine de iki maddelik bir şey yazacak, sizleri naçizane uyaracağım, burnunuzdan kıl aldırmayacağınızı adım gibi bilsem bile!

UZMAN DOKTOR BULMAK İMKÂNSIZ

“1. Artık bazı branşlarda kamu hastanelerinde uzman doktor bulmak imkânsız hale gelmiştir! Meselâ dünya başkenti dediğimiz tarihin en önemli şehirlerinden biri olan İstanbulumuzda, çok önemli bir hastanede, sadece bir cildiye uzmanı kalmıştır… Kıssadan hisse: Demek ki eşek ölüsü gibi dev hastaneler yapmak sağlık hizmeti sunmakta yeterli değil. Hatta bu toplam getirisine bakıldığında geriletici bir unsurdur. Bu konuda üzerinde durmanız gereken nokta “biz ne ettik de özel sektörü böyle palazlandırdık, cazip hale getirdik, Hekimleri kaptırdık!” olmalıdır. Bu konuda kamudan ayrılan doktorları sakın suçlamayın buna hakkınız yoktur!

ARTIK ASİSTANSIZ HOCALAR OLACAK

2. Doğu’da önemli bir Tıp fakültesi hastanesinde 3 sene önce 40 civarında çocuk kliniği asistanı varken bugün sayıları sadece 4’e düşmüştür. Birkaç ay sonra bunlar da mezun olduğunda artık asistansız uzmanların hocaların hizmet verdiği devlet hastanesi konumuna geleceklerdir. Kapıda asılı olan tıp fakültesi çocuk kliniği tabelâsı ise asar-ı atika olacaktır. Kıssadan hisse: Pratisyen hekimler artık uzmanlık alanlarını eskisine göre çok farklı ölçütler üzerinden tercih etmektedir. Bundan 20 sene önce en revaçta olan branşlar bugün en sonlara kalmıştır. Meselâ Hacettepe Tıp Fakültesi çocuk bölümüne ihtisas sınavından 75 puan alanlar girebilirken bugün 55 puanla oraya girilebilmektedir. Bu bağlamda bu yıl çocuk asistanlığı için açılan Türkiye çapında 450-500 civarındaki kadronun (tam sayıyı bilmiyorum!) ancak 239‘u doldurulabilmiştir. Yani kalite bir yana sayısal anlamda da vahim bir durum söz konusudur; çocuk sağlığında gelecek felâkettir.

Sanırım yazıyı uzatmaya gerek yoktur. Derdi olana(!) bunlar yeter çünkü!”

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK - İstanbul

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