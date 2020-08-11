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11 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Salgında tehlikeli yeni dönem

11 Ağustos 2020, Salı 00:08
ABD’deki Jackson Laboratuvarı’nda görevli immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, “Salgında Türkiye’de tekrar nisan ayına dönüldüğü anlaşılıyor, çok tehlikeli yeni bir döneme girdik” dedi.

Son dönemlerde Kovid-19 vakalarının artışındaki hızlanma birçok kurumu alarma geçirdi. Bu süreçte de doğru bilgiler kadar yine yanlış yönlendiren ve korkutan söylentiler de dolaşmaya devam ediyor.  “Salgında Türkiye’de tekrar nisan ayına dönüldüğü anlaşılıyor, çok tehlikeli yeni bir döneme girdik” diyen ABD’deki Jackson Laboratuvarı’nda görevli immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, tedbirlerin ve yapılan test miktarının, özellikle filyason amaçlı acilen artırılması gerektiğini söyledi.

Çeşitli semptomlar görülüyor

Kovid-19 semptomlarında değişiklikler olduğuna dair söylenenlerle ilgili olarak Prof. Unutmaz, şunları söyledi: “Semptomlar oldukça çeşitli, değişik kişilerde farklı farklı şekillerde kendini gösteriyor. Üst solunum yolu semptomları var. Gripte gördüğümüz semptomlara benziyor ama öksürük, halsizlik gibi oluyor. Onun dışında Kovid’e biraz daha özel semptomlar, koku ve tat kaybı, baş ağrısı oluyor bazı kişilerde, herkeste ateş olmuyor bazılarında ateş olabiliyor. Aynı zamanda mide ve bağırsaklarda rahatsızlık belirtisi gösteren ishal gibi durumlar oluşuyor. Bunun gibi çeşitli semptomlarla kendini gösterebiliyor.” Unutmaz, gözlemlemelerinin sonucunda ortaya çıkan, hastanede yatan ve daha ağır hasta olan veya yoğun bakımda yatan hastalardaki antikor miktarlarının çok yüksek olması gerçeğini şaşırtıcı bulduklarını belirtti. Unutmaz, “İkinci kez enfeksiyon olduğu zannedilen ve çok da kesinlik kazanmamış bazı vakalar görülmeye başlandı. Bunlarda daha ağır seyretme riski maalesef mevcut” dedi.

Uzaktan eğitime ağırlık verilmeli

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19 salgını şartlarında üniversitelerde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime ağırlık verilmesinin daha doğru olacağını belirtti. Sputnik’in haberine göre, Ceyhan, şunları kaydetti: “Lise ile üniversite arasında çok büyük bir farklılık yok. Tabii bunun dengesini kurmak önemli, mümkün olduğu kadar uzaktan eğitimle yapmaya çalışmak lazım. Ama bazı alanlar var ki örneğin bizim tıp fakültesinde öğrencilerin hiç hasta görmeden sadece uzaktan eğitimle yetiştirilmesi mümkün değil. Bunlar belirlenip, geri kalanlar için olabildiği kadar online, internet üzerinden yapılmalı. Çok zorunlu olanlar sadece ama şartlar çok iyi sağlanarak, 1.5 metrelik mesafe, temas riski ortaya çıktığında maskeyi takmak gibi önlemleri mutlaka alarak eğitimin öyle ayarlanması lazım. Amerika’da, Avrupa’da birçok üniversite şimdiden açıkladı, önümüzdeki yıl sadece online eğitim yapacağını.”

Üniversiteler “yeni normal”e hazır mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 yılı eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısında dersler, sınavlar hatta mezuniyet törenleri çevrimiçi gerçekleşti. Salgın koşullarında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları belli olan yeni üniversite adaylarının bu yılki tercihlerinde uzaktan eğitimi başarıyla uygulayan ve kampüste salgına karşı tedbir alan üniversiteler öne çıkacak. Maltepe Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, “yeni normalleşme” döneminde eğitimde seçenekli düşünmek gerektiğini dile getirdi. Çotuksöken, salgın koşullarında öğrenciler, akademisyenler, akademik ve idari yöneticilerin her ince ayrıntıyı dikkate almaları gerektiğini vurguladı. Çotuksöken, “Bu yeni durumun bizden beklediklerini yerine getirmemiz; bu yeni durumu, özellikle bilgiyle karşılamamız gerekiyordu. O zaman da bilgi üzerinden iş gören kurum olarak üniversite hem kendini gözden geçirmek hem de tüm topluma ve kamuya ışık tutmak zorunda. Her olup biteni çok iyi gözlemlemek, önlem almak ve uygulamak gerekiyor” dedi. 

İstanbul – Yeni Asya 

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