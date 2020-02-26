Süt inme ihtimalini azaltabilir

Sonuçları “European Heart Journal” dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, 9 Avrupa ülkesinde 418 bin kişi incelendi.

Oxford Üniversitesinden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, katılımcıların beslenmeyle hayat biçimlerinin yanı sıra tıbbî geçmişleri hakkında anketler doldurduğu ve ortalama 12 yıl boyunca izlendiği belirtildi. Araştırma, günde fazladan bir bardak sütün, beyin damarlarında oluşan pıhtı anlamına gelen iskemik inme riskini yüzde 5, küçük bir kâse yoğurdun yüzde 9 düşürdüğünü, günde 200 gram sebze ve meyvenin iskemik inme ihtimalini yüzde 13 azalttığını, her fazladan 10 gramın bu ihtimali yüzde 23’e kadar düşürdüğünü ortaya koydu. AA

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