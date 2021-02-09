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9 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

TÜSAD’dan sigara uyarısı: Saniye keyif için milyon kişi ölüyor

09 Şubat 2021, Salı
Nikotinin 8 saniyede beyne giden ve ilk etapta keyif veren bir madde olması sebebiyle bağımlılık oluşturduğunu belirten uzmanlar, dünya genelinde yılda 8 milyon kişinin sigara dumanı sebebiyle öldüğüne dikkat çekti.

Bünyesindeki yaklaşık 4 bin 500 hekim üyesi ile akciğer ve solunum hastalıkları ile mücadele eden Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), sigara ile ilgili uyarılarda bulundu. TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu tarafından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü sebebiyle yapılan açıklamada, tehlikenin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Tütün kullanımının en sık tüketim şekli olan sigaranın, dünyada 15 yaş üstü yaklaşık 1,8 milyar kişi tarafından kullanıldığını belirten TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu üyesi hekimler, bu kullanıcıların yüzde 80’inin orta ve alt gelir düzeyindeki ülkelerden olduğunu ve sigaraya başlama yaşı 11’e kadar düştüğünü belirtti.

Her dakikada 15 ölüm

Açıklamada, şu noktalara dikkat çekildi: “Bir zehir bombası niteliğindeki sigara, yandığında nikotin açığa çıkarır. Dumanla akciğerlere, ardından dolaşım sistemi ile 8 saniyede beyne giden nikotin ilk etapta keyif verici özelliğiyle kullanıcılarını kendisine bağımlı hale getirir. Uzun vadede uyardığı beyin dahil olmak üzere tüm sistemler üzerinde, bir kısmı kalıcı olumsuz etkiler oluşturur”

Dünya genelinde yılda 8 milyon kişinin sigara dumanı sebebiyle öldüğü belirtilerek, şu veriler de paylaşıldı: “Yılda 8 milyon kişi, her dakikada 15 kişi demektir. Ülkemizde sigara ilişkili ölüm sayıları yıllık 80 bin civarında. Bu da her saat için 9 kişi demektir”

Çevreye de büyük zarar

Üçte ikisi tabiata atılan ve minimum 10 yılda çözünen izmaritlerin en büyük çevre kirleticilerinden olduğu belirtilen açıklamada, şu ilginç verileri de yer aldı: “Ülkemizde tüketilen sigara izmaritleri ve paketleri yılda yaklaşık 49,7 ton. Sigara sağlığımız gibi doğamıza da zarar veriyor. Bu arada ülkemizde sigara içicisi, gelirinin yüzde 5,4’ünü sadece yakıp havaya üflediği ‘lüks’ tabir edilen sigara markalarına harcıyor. Lüks tüketim vergisi ödeyerek bütçesini zarara uğratıyor. Buna hastalık teşhis-tedavi maliyetleri, iş gücü ve üretim kaybını eklediğimizde ülke genelinde yıllık 42 milyon TL civarında büyük bir ekonomik yük ortaya çıkıyor.”

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KOVID-19’UN 4 KATI KAYIP VAR

Sigara ile ilgili bazı verileri güncel KOVID-19 pandemisi verileriyle de kıyaslayan hekimler, tablonun vahametini şöyle gösterdi: “Aralık 2019’da ortaya çıkan ve tüm dünyanın adeta eksenini bozan KOVID-19 pandemisi istinasız tüm dünyayı ve insanlığı etkileyerek yüzyılın felâketi olarak tarihe geçti. Dünyada pandemide ölen insan sayısı yaklaşık 2,3 milyon kişidir; sigara ilişkili ölümler ise bunun yaklaşık 4 katı. Ülkemizde ise pandemi nedeniyle can veren kişi sayısı 30 bin civarında; sigara ilişkili ölümler ise bunun yaklaşık 2,5 katı. Bu arada güncel sağlık verilerine göre; özellikle akut dönemde Koronavirüsünün en sık ve ciddî hasta ettiği organ akciğer ve solunum yolları. Buna sigaranın sebep olduğu hastalıklar da (KOAH, kanser gibi) eklenince Koronavirüsü sigara içicilerini daha sık hasta ediyor. Hastalığa yakalananlarda da daha ciddî ve yüksek ölüm riskiyle seyrediyor”

 

 

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