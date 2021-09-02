Yeni tedbirler gündemde

Yaz dönemiyle birlikte normalleşme adımları başlamıştı. Eylül ayıyla birlikte bir dizi yeni tedbirler alınması konusunda yetkililer çalışmalara başladı. Ölüm oranlarında azalma görülmemesi ve aşı oranlarındaki beklentinin karşılanmaması yetkilileri harekete geçirdi.

Havaların soğumasıyla birlikte açık alanlarda oturmanın mümkün olmayacağı sebebiyle yeni tedbirler gündeme alınıyor. Hürriyet’tin haberine göre; Yeni kararların, Eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor. Hastanelerde yoğun bakımlarında doluluk oranlarının artması sebebiyle hazırlıklar da yoğunlaştı. Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını arttıracağı öngörülüyor. Tartışılan yeni tedbirler ana hatlarıyla şöyle: Öneriler arasında aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM’lerin de bu kapsama alınması bulunuyor. Toplantılarda, kapalı mekânlar ve kamu kurumları için ‘ikili’ uygulamalar öngörülüyor. Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, lokanta ve kafeler ile kütüphane gibi mekânlara aşısızlar için ayrı bölüm yapılması tartışılıyor.