Üzüntülerim

Bu hafta bazı üzüntülerimden bahsetmek istiyorum.

Eskiden, diyorum, fakat çok eskiden bahsetmiyorum. Cuma namazlarına gittiğim zaman camiler tıklım tıklım dolu olurdu. Omuz omuza namaz kılardık. Şimdi çoğunlukla camilerimiz maalesef Cuma günleri daha az nüfusla namaz kılıyor.

Teravih namazlarında da aynı şekilde camilerimiz tamamen dolup taşardı. Kadir Gecesinde ise adeta izdiham olurdu. Bu sene Kadir Gecesinde namaz kıldığım caminin en az yarısı boştu.

Covid 19 pandemisi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde ilân edildi. Arkasından Diyanet İşleri Başkanlığı kararıyla Cuma namazı başta olmak üzere vakit namazlarının camilerde kılınmasına geçici süre ile yasak konuldu. Bu süre zarfında ezanlar okunmaya devam etti.

Pandemi sonrası insanlar “Bakın Cuma kılmadık, kılınmayabiliyormuş.” “Teravih namazı da kılmadık” rehavetine mi kapıldılar?

Buna üzülüyorum. Caminin, cemaatle namaz kılmanın öneminin, Cuma namazının, teravih namazının, tekrar tekrar anlatılması, dile getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

2024 yılında 26 ilde yapılan bir araştırmaya rastladım, insanımızın yüzde 18.8'i düzenli tüm vakit namazları kıldığını belirtmiş. Yüzde 44.5’lik kesim ise hiç namaz kılmadığını söylemiş. Cuma, bayram namazlarını kılanların oranı ise yüzde 36 civarı. 2022 yılında beş vakit namaz kılanlar yüzde 23 iken, iki yılda yüzde bu oran 18,8'e düşmüş. Namaz kılmayan yüzde 41,8'den yüzde 44,5’e yükselmiş.

2026 yılı için henüz böyle bir araştırmaya rastlamadım. İnşallah bu oranlar olumlu yönde değişmiştir.

Bediüzzaman; “Karşımda müthiş bir yangın var, içinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyo” diyor ya...

İşte bizim mücadelemiz, burada devam etmeli.

Risale-i Nurları zor şartlar altında elle yazarak, çoğaltarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları gibi, şimdi de çoğaltılmış, yaklaşık elliden fazla dile çevrilmiş, hazır olan eserleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret etmeliyiz…

Yapay zekâ ile filmler üretilmeye başlandı. Bir kişi eğitimini aldıysa evinde bunu yapabiliyor. Fakat çoğunluğu birbirini taklit ediyor… Üstadın resmini yapay zekâ ile yapıyor Risale-i Nurlardan bir cümle söylettiriyor, işte size bir film...

Bediüzzaman’ın kendisinin ziyarete gelinmesini çok istemediğini okuyoruz. Ziyaretçilerine Risale-i Nur eserlerini okumalarını, iman hizmetine odaklanmaları tavsiye ediyor.

Bizim gayemiz de Bediüzzaman Said Nursî’nin davasını anlatmak olmalıdır. Yaptığımız filmlerde de buna dikkat etmekte fayda var.