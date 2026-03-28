"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Beşeri dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek yalnız İslâmiyet'tir

28 Mart 2026, Cumartesi
Risale-i Nur, “Mu’cizat-ı Kur’âniye”de, fennin iliştiği bütün ayetlerin her birisinin altında Kur’ân’ın bir lem’a-i i’câzını gösterip, ehl-i fennin medâr-ı tenkit zannettikleri Kur’ân-ı Kerîm’in cümle ve kelimelerinde fennin eli yetişmediği yüksek hakikatleri izhar edip, en muannid feylesofu da teslime mecbur ediyor.

Meydandadır, isteyen bakabilir ve baksın; bu mâni, kırk beş sene evvel söylenen o sözden sonra nasıl kırıldığını görsün.

Evet, bazı muhakkikîn-i İslâmiyenin bu yolda telifatları var. Bu sekizinci dehşetli mânianın zîr ü zeber olacağına dair emareler görünüyor.

Evet, şimdi olmasa da otuz-kırk sene sonra, fen ve hakikî marifet ve medeniyetin mehasini bu üç kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip, o sekiz mânileri mağlûp edip dağıtmak için taharrî-i hakikat meyelânını ve insafı ve muhabbet-i insaniyeti, o sekiz düşman taifesinin sekiz cephesine göndermiş. Şimdi onları kaçırmaya başlamış. İnşaallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek.

Evet meşhurdur ki: “En kat’î fazilet odur ki, düşmanları dahi o faziletin tasdikine şehadet etsin.”

İşte Amerika ve Avrupa’nın zekâ tarlaları Mister Carlyle ve Bismarck gibi böyle dâhî muhakkikleri mahsulât vermesine istinaden, ben de bütün kanaatimle derim ki:

Avrupa ve Amerika İslâmiyetle hamiledir; günün birinde bir İslâmî devlet doğuracak. Nasıl ki Osmanlılar Avrupa ile hamile olup, bir Avrupa devleti doğurdu.

Ey Cami-i Emevî’deki kardeşlerim ve yarım asır sonraki âlem-i İslâm camiindeki ihvanlarım! Acaba baştan buraya kadar olan mukaddemeler netice vermiyor mu ki, istikbalin kıt’alarında hakikî ve manevî hâkim olacak ve beşeri dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek yalnız İslâmiyettir ve İslâmiyete inkılâb etmiş ve hurâfâttan, tahrifattan sıyrılacak İsevîlerin hakikî dinidir ki, Kur’ân’a tâbi olur, ittifak ederler.

Tarihçe-i Hayat, s. 103

LUGATÇE:

ihvan: kardeşler.

lem’a-i i’câz: mu’cizelik parıltısı.

mehasin: güzellikler.

meyelân: eğilim.

muannid: inatçı.

Mu’cizat-ı Kur’âniye: “Kur’ân’ın Mu’cizeleri” anlamına gelir; Risale-i Nur Külliyatından, Kur’ân’ın kırk vecihle mu’cize olduğunu ispat eden Yirmi Beşinci Söz adlı eserin diğer adı.

muhabbet-i insaniyet: insanlık sevgisi.

muhakkik: gerçeği araştıran âlim.

muhakkikîn-i İslâmiye: İslâmî hakikatleri araştıran âlimler.

taharrî-i hakikat: hakikati araştırma.

telifat: yazılmış eserler.

uhrevî: ahirete ait.

zîr ü zeber: altüst, darmadağın.

    Lübnan'da her gün en az 19 bin çocuk yerinden ediliyor

    "Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı"

    Avusturya'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı getirilecek

    Rusya: Müzakere en makul yol

    Hukuksuz ve acımasız bir savaş

    İstanbul'da 4 cezaevi nakil aracı zincirleme kaza yaptı: 14 kişi yaralandı

    "İncirlik'te sirenlerin çaldığına" ilişkin açıklama

    Hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor

    "Ukrayna, enerji şantajı yapıyor"

    Irak'taki petrol faaliyetleri ve projeler büyük ölçüde durdu

    Cuma namazını kapatılan Mescid-i Aksa'nın çevresinde kıldılar

    Hırvatistan'ın başkentinde şiddetli fırtına: 1 gün okullar tatil edildi

    “Nereden buldun” kanunu gelmeli

    "7 gün istediler, 10 gün verdim"

    İkinci kez hakim karşısına çıktı

    Körfez limanlarını Ürdün ve kuzeye bağlayan uluslararası lojistik koridoru oluşturacak

    Ordudaki personel krizi nedeniyle askerlik süresini uzatacaklarını söyledi

    'Türk işletenli tankere gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz'

    Wall Street Journal: Trump, savaşı hızla bitirmek istiyor

