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15 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

“Deccalizm nedir, başı kim, deccalın avaneleri kim?”

Ali FERŞADOĞLU
15 Şubat 2022, Salı
Bir kardeşimiz, “Deccalizm nedir, başı kim, avaneleri kim?” diye sordu. Peygamberimiz (asm), insanlık âleminde Allah’ı ve ahireti inkâr ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zir-ü zeber eden Deccal ve komitesi olacağını 1500 sene önce haber vermiş. Ve, “Otuz kadar yalancı Deccaller çıkmadıkça Kıyamet kopmaz (diğerinde, “hakikî deccal gelmez!” (Tirmizi, Fiten 43) buyurmuş.

Deccalizm; feminizm, kapitalizm, Marksizm komünizm vs., gibi bütün dinsiz felsefik akımlardan hasıl olan ahir zamanın en dehşetli inkâr cereyanıdır. Ki, “izm”ler de 30 civarındadır. Diğerleri bunların versiyonlarıdır. Ahirzamanın deccal ve deccalleri, bir şahıstan ziyade şahs-ı maneviler şeklinde ortaya çıkmış. Bediüzzaman, bütün semavî dinlere savaş açan ve dünyanın yarısını yutan, halen tesirini gösteren komünizme/deccala “büyük deccal” der.  

Manevî bütün değerleri reddedip her şeyi madde ile izah etmeye kalkan bu inkârcı zihniyetin fikir babaları Karl Mark, Engels, August Comte ve Charles Darwin gibileridir. Arkalarından Lenin, Stalin, Troçki ve Mao gibi komünist liderler, inançsızlığa dayalı bu sistemi dünyaya hâkim kılmaya çalıştı.  

20. yüzyılın başından beri dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olarak modern komünizmde özel mülkiyeti yok, bütün malları herkes ortaklaşa kullanır. Deccalizmin/Süfyanizmin kolları “Gizli ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik, zındıka ve mason komiteleri…” (Sözler, s. 366) ve günümüzün Ye’cüc ve Me’cü’cleridir. “Deccalın mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tâbi olurlar.” (Müslim, Fiten: 124)  

“Allahu â’lem, diyebiliriz ki, bu rivayetin bir parça tevili Rusya’da çıkmış. Çünkü, her hükûmetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için, komünist komitesinin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı, Rusya’nın Başkumandanlığına ve terbiyegerdeleri olan meşhur Lenin’den sonra Rus hükûmetinin başına geçirerek Rusya’nın başını patlatıp bin senelik mahsulâtını yaktırdılar. Büyük Deccalın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Ve sair hükûmetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar. (Şuâlar, s. 507) 

1990’larda resmen çöken Komünizm zihniyet olarak birçok mahfil ile eğitim müesseselerinde hükmünü icra ediyor. Bugün iki zihniyet çarpışıyor: Deccaliyet ve Mehdiyet. Mehdiyeti Risale-i Nur’un şahs-ı manevisi temsil ediyor.

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