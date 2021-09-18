"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

“İman ilminin sırlarına” yalnız başına ulaşılamaz

Ali FERŞADOĞLU
18 Eylül 2021, Cumartesi
Müslümanların en büyük düşmanı küfre düşenler değildir! Zira, kale içten fethedilir. Öyle ise en büyük düşmanımız nefsimiz. Apaçık düşmanımız ise şeytan…

Bunların işbirliğiyle üç düşman cephesi oluştu: “Bizim düşmanımız cehalet, zarûret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 23) Yani, durmamacasına anlayarak okuyacağız!  

Risale-i Nur’u ferdi olarak, en az 10, 15, 20 sayfa okumalı. Ancak bu, Risale-i Nur’u anlamaya yetmez; “mabeyninizde beraber okumalısınız” direktifini yerine getirmek gerekir. Neden? Zira, “Hakikî, samimî bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî müttehid adamın herbiri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda mânevî kıymeti ve kuvvetleri vardır.” (Lem’alar, s. 165) Yani, bir grup, bir ekip ve cemaat halinde mesele bütün boyutları ile düşünülür, görülür, işitilir. Her biri, kendi mesleği zaviyesinden bakar muhteşem şeyler ortaya çıkar. 

Üstadımızın Risale-i Nur’u “mabeynimizde beraber okumamızı” şart koşmasının bir diğer sebebi şu: “Nur şâkirdleri, mümkün olduğu kadar, her yerde küçücük birer dershâne-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi, herkes kendi kendine bir derece istifade eder; fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz. İmân hakikatlerinin izâhı olduğu için, hem ilim, hem Mârifetullah, hem huzur, hem ibâdettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur medreseleri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek; ve yirmi senedir ediyor. (Sözler, internet, s. 141) 

“Herkes her meselesini anlamayacağına” göre, “dershaneler açmak”, “müzakere, mütalâa, münazara ve müdavele” ve “şerh ile izah” yapmak gerekir. Yani, bir kişi kendi başına okuyup bazı meseleleri anlar, fakat cemaat halinde “şerh ve izah” yapılırsa, anlama o nisbette artar.  

Çünkü, Risâle-i Nur hârika ve orijinal üslûbuyla imânî, ahlâkî, içtimaî, sosyal, siyasî hakikatlerle bezenmiştir. 

Fen, sosyal, manevî ilimlerin harmanlanmasından sonra ortaya çıkan “yüksek İslâm ve iman ilminin sırlarını” şahıslar yalnız başlarına çözemezler. Ancak, “şerh/yorum ve izah” ile ve “müzakere, mütalâa, münazara, müdavele” ile birçok hakikate ulaşabilirler.   

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu faiz oranı dünyada yok

    ABD, Kabil'deki hava saldırısında sivilleri öldürdüğünü itiraf etti: 'Özür diliyoruz'

    Olağanüstü yargı olağanlaştı

    Her şeyin başı adalet

    Fransa, ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı

    Filistin yanlısı gösteriler engellenemez

    TFF, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması düşüncesini onaylamadı

    Afganistan’da insani durum umutsuz

    Demokrasi şehitleri rahmetle yad edildi

    Sağlıkta dönüşüm haksızlığa yol açtı

    Muhalefetten özür dileyecek misiniz?

    Erbaş dini siyasetin emrine amade kıldı

    Uygur Türkleri BM önünde

    Pandemi çocuk işçiliğini arttırdı

    İyi eğitim için çocuk görüşü alınsın

    Hane halkının kredi borcu 874 milyar

    15 bin taksiye kamera takılacak

    Avustralya’ya tepkiler büyüyor

    Fransa 'Yüzyılın Anlaşması'nı ABD ve İngiltere'ye kaptırdı: "Sırtımızdan vurulduk"

    SNHR: Suriye'de fırınları hedef alan 174 saldırıda 801 sivil öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefete ortak miting çağrısı
    Ahmet BATTAL

    Dizgin tutma ve ehlileştirme farkı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    İnsan neyi, neden paylaşır?
    Genel

    Bu faiz oranı dünyada yok
    Ali FERŞADOĞLU

    “İman ilminin sırlarına” yalnız başına ulaşılamaz
    H. Muharrem OKUR

    Hatıralardan bir demet
    Faruk ÇAKIR

    Çocuklara kulak ver
    Rüstem GARZANLI

    Sırrın ölçüsü nedir?
    Mehmet ÇETİN

    İyilik, nasıl iyilik getirir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.