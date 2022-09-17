"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İşaratü’l-İ’caz’ın yazılış safhaları

Ali FERŞADOĞLU
17 Eylül 2022, Cumartesi
“Beşer bir taraftan arzı ihya ederken; diğer taraftan Azrail gibi arzın kalbine kadar pençesini sokup arzı imatesine (öldürmesine) nasıl sebep oluyor?” sualinin cevabının verildiği İşaratü’l-İ’caz tefsirindeki pasajı şerh ve izah etmeye devam ediyoruz.

İnsanoğlunun üretilmesine sebep olduğu nitrözoksit, karbondioksite nisbetle 300 kat daha zararlı. Nitrik oksit bir nitrojen (azot) çok reaktif (reaksiyona giren ve bileşiğe girdiği şeyin varlık ve mektirını belirleyen) bir gazdır. Bazı hayvan ve bitki hücrelerinde bir amino asit olan L-arjininden üretilir ve yanmanın bir yan ürünüdür. Atmosferdeki bazı tabii reaksiyonlar sonucu da oluşur.  

Kimyevi gübre verimi arttırmıyor, toprağı öldürüyor! Toprağa işleyen bu zehirler; toprakta tuzluluğu artırıyor. Ağır metallerin birikmesine sebep oluyor. Suyun içinde ötrofikasyon (plankton ve alg varlığının aşırı şekilde çoğalmasına) sebep oluyor. Ayrıca kimyevi gübrenin muhtevasında bulunan maddelere göre; atmosfere seragazı salınıyor. 

Seragazı emisyonlarının yüzde 12’sini oluşturan tarım faaliyetleri, aynı zamanda iklim değişikliğine de sebep oluyor. 

İşte bu keşfin yer aldığı İşaratü’l-İ’caz isimli eserin de yazılışı harikadır: Bediüzzaman, onu yazdırdığı dönemde I. Dünya Savaşı Pasinler Cephesinde Milis Albay’ıdır, yani, Gönüllü Alay kumandanıdır. 1914-1915 arası te’lif edilmiştir. İlk baskısı 1918’de yapılmış.

Evet, İşaratü’l-İ’caz öyle şartlarda yazılır ki, sıradan mektup bile yazmak imkansızdır: “İşaratü’l-İ’caz tefsiri, eski Harb-i Umuminin birinci senesinde, cephe-i harpte, me’hazsiz ve yanında kitap mevcut olmadığı halde telif edilmiştir.” (s. 14.) Gülle atışları altında katibi Habip’e “Defteri çıkar, yaz” diyerek, at üstünde, avcı hattında yazdırmış. (Yani irticalen, Arapça olarak yazdırmış!) Zaten Bediüzzaman çoğu Risaleleri inkıbaz ve sıkıntılı hallerinde, bazen de hastalık vakitlerinde, çok ağır şartlarda, hapiste, dağda, bayırda, harp’te, avcı hattında telif etmiştir. (Bediüzzaman Emirdağ Lâhikası, II, 218.) 

Bilhassa ulema, Diyanet camiası, İlahiyatçılar ve akıl-baliğ olan dindarlar “kerametvari yazılış safha ve boyutlarına” baksalar bile Risale-i Nur’un ne kadar harika bir tefsir olduğunu anlar ve okuma ihtiyacı hisseder. Ki, inceleyen, “anlayarak ve kabul ederek” okuyan yüksek seviyedeki alimler bunu zaten teslim etmiştir.  

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kazandılar, ama okuyamıyorlar

    İfade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı tehdit altında

    İşimiz çok zor

    Yoksul ülkeler ‘tazminat’ istiyor

    Galatasaray'dan üst üste 3. galibiyet

    Dar gelirli ödeyemez

    İnşaatçılar tedirgin

    40 yıllık sessizliğe kınama

    KHK’lılar yokluğa mahkum edildi

    Merkez Bankası: Eksideyiz

    Kara yolu fındık harmanı oldu

    Bazı AB ülkeleri Ruslara vize vermeyi tümüyle durdurdu

    Fransa Gazeteciler Birliği, İsrail'i esef ve şiddetle kınadı

    Kazakistan'da başkentin ismi yeniden Astana oldu

    Fransa'da gündem olan afiş

    Azerbaycan'ın şehit sayısı 77 oldu

    Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

    Paşinyan: Azerbaycan'la çatışmalarda 135 Ermeni askeri öldü, çok sayıda yaralı var

    Gıda enflasyonunda dünya ikincisiyiz

    Fenerbahçe, Fransa'dan 1 puanla döndü

    En Çok Okunanlar

    Mehmet ÇETİN

    “Kader olur, söyleme!” üzerine
    Ahmet BATTAL

    Demokrasinin 61. kara günü
    Genel

    Kazandılar, ama okuyamıyorlar
    Faruk ÇAKIR

    “Bir gece ansızın...”
    Risale-i Nur'dan

    İslâm kahramanı Adnan Menderes
    Sebahattin YAŞAR

    Dayısız bir dünya…
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Ders veren hatıralar...
    Mehmet KARA

    Duâlarla anıyoruz
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Çocukların da gazetesi
    Ali FERŞADOĞLU

    İşaratü’l-İ’caz’ın yazılış safhaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.