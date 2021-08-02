"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Koronavirüsü bir haftada nasıl atlattık?

Ali FERŞADOĞLU
02 Ağustos 2021, Pazartesi
Evimizde küçük çaplı bir tadilat-tamirat işi yaptırdık. Ustanın biri girdi, çırağın diğeri çıktı 15 günden fazla bir süre! Ve bayramdan bir gün önce korona, “Sana misafirim, el öpmeye geldim!” dedi ve gönderildi!

Hülâsa, Mihmandar-ı kerimin, (Dünya misafirhanesinde kullarına yardım ve in'am eden, Rabbimiz Allah) izni ile gelmiş, “Hoş gelmiş, sefalar getirmiş!” 

Yalnız bizde kesin kuraldır: 

Tanımadığımız bir misafiri bile üç gün yedirme, içirme, barındırmaya mecburuz. 

Korona da bu kurala dahil. Misafirliğin kısası makbuldür, inşaallah çok uzun kalmaz, dedik.

Koronavirüse yakalanınca bu köşede başkalarına ne tavsiye ettiysek biz de aynen uygulamalı idik. Eskiden beri yaptığımız gibi Kur’ân ve  Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki ölçü, prensip, hizmet metotlarını ortaya koyan Risale-i Nur’a müracaat etmekti. Ettik; önce tekbir, sonra tedbir, ardın tevekkül! Bu ne demektir? 

Evvelen, “İfrat veya tefrit, delillere karşı bir isyandır. 

Yani, sahife-i âlemde yaratılan delâil, uhud-u İlâhiye (Cenâb-ı Hak ile yapılan ahidler, O’na verilen sözler) hükmündedir. O delâile muhalefet eden, Cenab-ı Hak’la fıtraten yapmış olduğu ahdini bozmuş olur.” (Bediüzzaman, İşaratü'l-İ'caz, s. 215)

“İfrat-tefrit, hayat-ı nefsiye ve ruhiyenin (beden ve ruhun) maraz ve hastalığını intaç eden esbaptandır.” (Bediüzzaman, İşaratü’l-İ’caz s. 215) Onları terk ile vasat/denge durumuna geldik!

Saniyen: Sebepleri yaratan Allah’ın (cc) tabiata ve tabiatımıza koyduğu fıtrî şeriata, kanunlara da uyduk: “Esbabı tamamen ihmal ve terk etmek iyi değildir. Çünkü, o zaman Cenab-ı Hakk’ın hikmet ve meşietiyle kâinatta vaz edilen nizama karşı bir temerrüd çıkar. (Bediüzzaman, İşaratü’l-İ’caz, s. 28)

Salisen, “Hâzık (uzman), mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak, ehemmiyetli bir ilâçtır.” (Lem’alar, s. 219, Hastalar Risalesi, 20. Deva) Tavsiyelerini dinledik: 

İki kez Biontec aşısı ile fiilî duâmızı yaptık. Hazık doktorlar diyor ki, “Eklem ve sair ağrılar çekmemenizin sebebi aşı olmanızdır!”

Yine onların verdiği kan sulandırıcı iğne ve ilâçları aldık. 

C vitaminini de eritip içtik. Başta şalgam suyu, evde ürettiğimiz elma suyu (sirkesi), limonata ve benzeri sıvıları da bol bol tükettik.  

Misafirliğini bir hafta sürdürdü ve tamamen gitti inşallah! 

Çok kötü davranmadık; “Aman gitme, tekrar gel!” diye de tahşidat yapmadık! 

Bir daha gelmez inşallah, gelirse "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü."

Okunma Sayısı: 347
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DP Lideri Gültekin Uysal: Kayyım düzeni her yeri çökertti

    Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son gelişmeleri paylaştı

    Yunanistan'a nota verildi

    Milas'taki yangın kısa sürede yayıldı

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Bazı aşı şirketleri AB için aşı fiyatlarını artırdı

    Van'da aynı mahallede ikinci sel afeti

    Yanan alanların korunması yeterli

    Esnaf zaman kaybetmeden aşı olacak

    Sosyal medya hesaplarına yasal işlem

    Nefret söylemleri terk edilsin

    Küresel çapta ‘açlık’ uyarısı

    DSÖ’den ‘salgın kontrol altına alınmalı’ uyarısı

    Askeri darbeyle sarsılan Myanmar'da kaos devam ediyor

    Konya'da endişelendiren ''kuraklık'' manzaraları

    'Bu kararlar diktatör rejim kurmanın el kitabında geçiyor'

    Gramaj hilesine dikkat!

    Milyonlarca memur, memur emeklisi ve kamu işçisi için pazarlık süreci başlıyor

    Yurttaki 112 yangının 107'si kontrol altına alındı

    Ege Denizi'nde peş peşe 4 deprem

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüsü bir haftada nasıl atlattık?
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından
    Süleyman KÖSMENE

    Ömür sermayesinin farkında mıyız?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Korona korkusu
    Mehmet KARA

    İşsiz yokmuş “iş beğenmeyen” varmış!
    Genel

    DP Lideri Gültekin Uysal: Kayyım düzeni her yeri çökertti
    Misbah ERATİLLA

    Fuat Sezgin’in fiili duası
    M. Said ZEKİ

    Işık doğudan yükselmeli!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.