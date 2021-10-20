Lâtife ve enerji boyutları

İnsanda, “akıl (id­rak, şu­ur, ha­fı­za, zekâ, ha­yal, kalp vs.), şeh­vet (ye­me, iç­me, eğ­len­me, vs.) ve ga­dap/sa­vun­ma me­ka­niz­ma­sı (ener­ji göm­le­ği, ko­ru­ma kal­ka­nı vs.) gibi temel duygu ve yeteneklerle donatılmıştır.

Di­ğer ta­raf­tan, ruh ve be­de­ni­miz­de çe­şit­li ener­ji mer­kez­le­ri var­dır ve her bir duy­gu­muz ve or­ga­nı­mı­zın üret­ti­ği ener­ji, gönderdiği dalgaboyu fark­lı­dır. Me­se­lâ kalp (maddî-manevî), be­yin, ener­ji­nin en yo­ğun ola­rak üre­til­di­ği mer­kez­ler­dir. Ka­fa­mız (di­mağ, be­yin), göz, el ve ayak­la­rı­mız, bu ener­ji­nin en faz­la ya­yıl­dı­ğı uzuv­la­rı­mız­dır. Bil­gi­miz, dü­şün­ce­miz, inan­cı­mız, ima­nı­mız­la po­tan­si­yel ola­rak biz­de bu­lu­nan bu ener­ji bo­yut­la­rı­nın ka­pa­si­te­le­ri­ni olum­lu ve­ya olum­suz yön­de art­tı­ra­bi­lir, yük­sel­te­bi­lir, ge­liş­ti­re­bi­lir, yön­len­di­re­bi­li­riz.

Bu­ra­da önem­le ve has­sa­si­yet­le dik­ka­te sun­mak is­te­di­ği­miz bir me­se­le şu­dur:

Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­da, bey­nin üret­ti­ği dü­şün­ce ener­ji bo­yu­tu­nun, elek­trik akım­la­rı­na ben­zer te­sir­ler mey­da­na ge­tir­di­ği, bun­la­rın da can­lı or­ga­niz­ma­lar­da olum­lu ve­ya olum­suz etkilediği tesbit edil­miş­tir. Elek­trik, elek­t-ro-man­ye­tik ve­ya bi­yo-man­ye­tik ener­ji tür­le­ri­nin tamamı, baş­ta hüc­re­le­ri­mi­ze et­ki ede­rek onu re­ak­si­yo­na uğ­ra­tır­lar.

Uzmanların ifadelerine göre için­de elek­tron, nöt­ron, pro­ton ve sa­ir yüz­ler­ce un­sur olan hüc­re, sı­kıl­ma-ka­sıl­ma ve gev­şe­me ile ça­lı­şır. Böy­le­ce ki­ne­tik bir ener­ji or­ta­ya çı­kar. Her bi­ri bir ener­ji bo­yu­tu olan sev­gi­miz, iba­de­ti­miz, duâ­mız, ih­lâ­sı­mız ve sa­ir bü­tün olum­lu duy­gu ve has­let­le­ri­miz­le hüc­re­le­ri­mi­ze de olum­lu sin­yal­ler, me­saj­lar gön­de­ri­riz. Böy­le­ce hüc­re ye­ni­le­nir, can­la­nır. Bun­lar, fer­den fer­da ifa edil­di­ğin­de manevî âlem­de bir­le­şir­ler.

İhlâsımızın gücü nisbetinde olumlu düşünce, duâ, zikir, şükür ile he­de­fe müsbet ener­ji göndeririz. Ve yay­dı­ğı­mız bu ener­ji­nin yo­ğun­lu­ğu­na gö­re çev­re­mi­zin de ha­va­sı­nı müs­bet ve­ya menfi ola­rak et­ki­le­ye­bi­li­riz. Tıp­kı am­pu­lün yay­dı­ğı ener­ji­nin vol­ta­jı­na gö­re (watt’ına), de­re­ce­si­ne gö­re ay­dın­lat­ma­sı, la­ze­rin te­da­vi­si ve­ya rad­yas­yo­nun olum­suz et­ki­si, at­mos­fe­ri et­ki­le­me­si gi­bi.

Olumlu duygu ve hasletler he­de­fe beyaz; olumsuzları ise siyah enerji gönderirler.

İşte nazar, olum­suz/menfi duyguların işletilmesi ve siyah enerjilerinin hedefe gönderilmesidir. Tıpkı, enerji boyutları ile elek­tro­nik ci­haz­la­rı­n şa­şır­tılması, bozulması gibi; olumsuz duyguların frekansları ile nazar edip ruh ve bedenlerde den­ge­siz­lik­ler mey­da­na getirilebilir, yaralar açılabilir!

Be­di­üz­za­man, “İş­le­di­ği­miz her bir gü­nah, ka­fa­mı­za gi­ren her bir şüp­he, kalp ve ru­hu­mu­za ya­ra­lar açar!” der­ken, ener­ji le­ke­le­riyle yır­tıl­ma­ ve den­ge­siz­lik­le­re de işaret etmiş olmalı. (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 14.)