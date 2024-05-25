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25 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Mizan’daki sorgulama!

Ali FERŞADOĞLU
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Bu bir senaryo ve film değil, birçok insanın aynen yaşadığı bir hikâyedir:

Uçakla seyahat eden bir çift hariç, tüm yolcular problemsiz geçer. Sınır görevlileri çiftin farklı davranışlarını fark eder, seyahat edecekleri ülke yanında hayatlarına yönelik detaylı bir incelemek için bir odadan diğerine gönderilirler.

Hayatlarının en mahrem ayrıntılarına kadar uzanan, hiçbir şeyin gizli kalmadığı bir muameleye maruz kalırlar. Günlük şahsi, geçmiş ve özel hayatlarını açığa çıkarmak zorunda kalırlar. Son derece rahatsız edici bu korkunç ve zorlu süreç hayatlarını alt-üst eder...

Dünya seyahatimize bu pencereden bakarak yaşadığımız hayatın kare kare, adım adım, an an hesabını vereceğimizi unutmayalım. Zaten hiçbir şey gizli kalmıyor! Sinema, filmi, radar, gizli-açık kamera, uydu, internetle her şeyin görüntülenip kaydedildiği bir dünyada yaşıyoruz! Yolda radar varsa şoför hızını düşürür. Aktör ve artistler rollerine çok dikkat eder!

İşte dünya hayatının dahi asayiş ve huzuru için İlâhi kameramanlar var! En ince detay ve sesleri bile kaydederler. Bundan anlarız ki, “İnsan, ipi boğazına sarılıp, istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki, bütün amellerinin sûretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zaptedilir.”1

Kabir kontrol istasyonu görevlileri Münker ve Nekir ise, “Men Rabbüke vema dinuke/ Senin Rabbin kimdir, dinin nedir?” soruları yöneltecek. Haşir ve Mizan ise, herkesin dünyadaki davranış ve amellerinin ölçülüp, tartıldığı İlâhi ölçme-değerlendirme yeridir. Orada zerre miskal yanlış ve haksızlık yapılmayacağı Kur’an’da mealen şöyle belirtilir:

“O gün kimseye bir haksızlık yapılmaz; ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz. O gün hiçbir canlıya, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Sizler, sadece yapıp ettiklerinizin karşılığı olarak cezalandırılırsınız.”2 “Ebedî tesiri ve azîm ehemmiyeti bulunan, emanet-i kübrâ hamelesi ve arzın halifesi olan insanların ef’âl ve âsâr ve akvâllleri ve hasenat ve seyyiatları, kemâl-i dikkatle muhafaza edilir ve muhasebesi görülecek.

“Âyâ, bu insan zanneder mi ki başıboş kalacak? Hâşâ! Belki insan ebede meb’ustur ve saadet-i ebediyeye ve şekavet-i daimeye namzettir. Küçük büyük, az çok, her amelinden muhasebe görecek. Ya taltif veya tokat yiyecek.”3

Dikkat, dikkat bu dünya İlâhi kamera ve kameraman meleklerle takip edilmektedir!

Dipnotlar: 

1-Sözler, Enst./inter., s. 75.; 

2-Yâsîn Suresi 54.; 

3-Lem’alar, s. 142.

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