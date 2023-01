Okuma-yazma bilmeyen birisi mektup yazabilir mi?!

Sayısız rahmet ve hikmet hazinesi olan Kur’ân’ın beşer değil, Allah kelamı olduğunu çocuklara bile akli, mantıki delillerle ispat etmek çok kolaydır. Şöyle bir yol izleyebilir, bir deney yapabilirsiniz:

Kitle iletişim vasıtalarının her tarafı kuşattığı ve her taraftan bilgilerin aktığı günümüzde, okuma-yazma bilmeyen bir çobana gidiniz veya onu yanınıza çağırınız. Büyük değil pek çok mânanın, fen, sosyal, manevi bilgilerin ve mu’cizelerin şifrelendiği bir âyet, bir sure, değil; bir mektup, bir paragraf, bir cümle yazmasını söyleyiniz.

Şimdi, Asr-ı Saadetteki Ceziretü’l-Arap yarımadasına gidip ümmi, yani, okuma yazması olmayan Hz. Muhammed’i (asm) dinleyiniz. Elinde Kur’ân var. 1500 sene sonra meydana gelebilecek manevi, sosyal, fenni, teknolojik keşif ve icadları haber veriyor! Mesela, kâinatın genişlediğini söylüyor, denizlerin derinliklerine dalarak suların biribirine kavuştuğunu, ama, karışmadığını tesbit ediyor!

Ümmi bir adam, bir fennin ulemasıyla münakaşaya girişerek, beyne’l-ulema (bilginlerarasında) ittifaklı olan meseleleri tasdik ve ihtilaflı olanları da tashih ederse, o adamın bu harika olan hali, onun pek yüksekliğine ve onun ilminin de vehbi (Allah vergisi, beşerüstü) olduğuna delalet etmez mi? (İşârâtü’l-İ’câz, s. 163.)

“Kelamların hasiyetlerini, kıymetlerini, meziyetlerini bilip altınlarını bakırından tefrik eden bütün ehl-i tahkikten, tetkikten, tenkitten, dost ve düşmanlar tarafından Kur’an-ı Kerim sure sure, ayet ayet, kelime kelime mihenk taşına vurularak, altından maada bir bakır eseri görülmemiştir.” (İşârâtü’l-İ’câz, s. 175.) Öyle ise, o beşer sözü değil, Kelamullah’tır.

Öyle ise Kur’an, bir beşer olarak Hz. Muhammed’in (asm) sözü değildir! Öyle ise o peygamberdir! Öyle ise sonsuz isim ve sıfatlar sahibi olan Allah vardır ve birdir! Öyle ise, Âhiret alemlerinin mukaddes haritası Kur’an’la gidip görmek ve gelmek mümkündür!

Ve kim isterse, Kur’an’ın yeniden diriliş ve ahiretle ilgili ayetlerini akli, mantıki, ilmi delillerle tefsir edip ispat ile izah eden Bediüzzaman Said Nursi’nin Haşir Risalesi’ni “anlayarak ve kabul ederek okusun!” Ve Âhiret alemlerini “ilme’l-yakîn (ilimle kesin bilme), ayne’l-yakîn (gözle görerek kesin bilme), hakka’l-yakîn (bizzat yaşayarak kesin bilme) derecesinde öğrenecektir.