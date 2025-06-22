Bitkilerin dili İbni Baytar -5

GÜL:

Bütün ağaç ve çiçeklerin nuru olan özel bir bitkidir. Kırmızı ve beyaz güllerin kokusu organlara kuvvet, baş ağrılarına da ferahlık erir. Mideye ve özellikle karaciğere faydalıdır, tıkanan kanalları açar. Balla karıştırılarak, şurup elde edilirse boğaz hastalıklarında şifaya vesiledir. Beyin fonksiyonlarını rahatlatır. Bal ve gül karışımı, mideyi atıklardan arındırarak fonksiyonlarını güçlendirir. Kuru veya taze yaprakları, suda kaynatıldıktan sonra elde edilen suyla gözlere pansuman yapılırsa, göz ağrısı ve yorgunluğunu dindirir. Kaynatılarak çayı içilmeye devam edilirse, bütün organlara kuvvet verir.

BİBERİYE: Karaciğer ve dalakta tıkalı kanalları açar. İdrar söktürücüdür. Bağırsaklarda gaz sancılarını rahatlatır. Akciğerde biriken atıkları temizler. Öksürük, nefes darlığı ve bronşitte faydalıdır. Kalp çarpıntısını rahatlatır. Karın boşluğunda biriken suların atılmasında destek sağlar.

KARABİBER: İştah açıcıdır, yemeklerin sindirimini kolaylaştırır, mide ekşimesini önler. Gözün görme kabiliyetini güçlendirir. İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Kanı sulandırarak, zararlı atıklardan arındırır. İdrar yanmasını önler. Karaciğer ve diğer organların fonksiyonunu destekler. Zeytinyağı ile yapılan karışımıyla masaj yapılırsa, kol ve bacaklardaki uyuşmaları rahatlatır. Akciğerde biriken atıkları temizler.

ÇEMENOTU: Pişirilerek süzme balla karıştırıldıktan sonra yenirse, bağırsakları hareketlendirerek, çok iyi temizler. Boğaz ve göğsü yumuşatır, öksürüğü keser. Akciğerleri balgam atıklarından temizler. Bronşit ve nefes darlığında şifaya vesile olur. Hemoroit sıkıntısını rahatlatır. Taze tüketildiğinde, iyi bir kan yapıcıdır.

EV SİRKESİ: Organizmayı zararlı atıklardan arındıran çok etkili bir nimettir. İştah açıcı ve mideye faydalı bir toniktir. Pişirilen yemeklere karıştırıldığında, zararlı maddeleri temizler. Vücutta yayılan kötü huylu yaraların şifasına destek sağlar. Balla karıştırılarak, göz altındaki şiş ve morluklara (ekimoz) sürülürse, giderir. Sirkeye tuz karıştırılarak tüketilirse, zararlı olan mayalanmamış ekmek ve diğer gıdaların organizmaya vereceği zararlara engel olur. Sirke ile gargara yapılırsa, boğazdaki zararlı madde ve akıntıları temizler. Balla karıştırılarak elde edilen sekencebin, tıkalı kanalları açar, karaciğer ve dalağı güçlendirir. Öksürük, boğaz enfeksiyonları, eklem ve siyatik ağrılarında şifaya vesile olur.

ÇAM KOZALAĞI: Taze kozalak ezilerek kaynatıldıktan sonra, günde 50 gram tüketilirse kronik öksürüğü keser, balgamı temizler. Yaşlılardaki sinir yorgunluğuna, bitkinlik ve titreme hallerine destek verir. Üzüm suyu ile içilirse, böbrek ve mesaneyi temizler, kum ve küçük taşları düşürür. Balla tüketilirse, öksürük ve göğüs ağrılarına fayda sağlar. Çam fıstığı, balla karıştırılarak aç karna günde 10-12 gram tüketilirse vücudu güçlendirir.

DEFNE: Balla karıştırılarak tüketilirse, nefes darlığına, akciğerde biriken balgam ve yaralara faydalı destek sağlar. Kaynatılarak suyundan günde 3-4 gram içilirse, böbrek ve mesanedeki küçük taşları temizler. Uykuda devamlı korkan çocukların, uyudukları yerin üzerine defne ağacından bir parça bağlanırsa, büyük fayda sağlar. Baş ağrısını rahatlatır.

NEBAT ŞEKERİ: Şeker kamışı ve tatlı özlü bitkilerden elde edilir. Mide fonksiyonlarını güçlendirerek, arındırır. Mesane ve böbrek ağrılarında faydalıdır. Tıkalı kanal ve gözenekleri açar. Tatlı badem yağı ile birlikte içilirse, çeşitli sancıları keser. Tereyağı ile karıştırılarak tüketilirse, idrar yapma zorluklarını rahatlattığı gözlemlenmiştir. Sıcak su ile içilirse, ses kısıklığını giderir. Öksürüğü keser. Gözün görme kabiliyetini güçlendirir. Gül suyunda eritilerek içilirse, bağırsak fonksiyonlarını hızlandırır. Fazla miktarda kullanılmamalıdır.

Sağlıcakla kalın.