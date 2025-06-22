"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Bitkilerin dili İbni Baytar -5

Feyzullah ERGÜN
22 Haziran 2025, Pazar
GÜL:

Bütün ağaç ve çiçeklerin nuru olan özel bir bitkidir. Kırmızı ve beyaz güllerin kokusu organlara kuvvet, baş ağrılarına da ferahlık erir. Mideye ve özellikle karaciğere faydalıdır, tıkanan kanalları açar. Balla karıştırılarak, şurup elde edilirse boğaz hastalıklarında şifaya vesiledir. Beyin fonksiyonlarını rahatlatır. Bal ve gül karışımı, mideyi atıklardan arındırarak fonksiyonlarını güçlendirir. Kuru veya taze yaprakları, suda kaynatıldıktan sonra elde edilen suyla gözlere pansuman yapılırsa, göz ağrısı ve yorgunluğunu dindirir. Kaynatılarak çayı içilmeye devam edilirse, bütün organlara kuvvet verir. 

BİBERİYE: Karaciğer ve dalakta tıkalı kanalları açar. İdrar söktürücüdür. Bağırsaklarda gaz sancılarını rahatlatır. Akciğerde biriken atıkları temizler. Öksürük, nefes darlığı ve bronşitte faydalıdır. Kalp çarpıntısını rahatlatır. Karın boşluğunda biriken suların atılmasında destek sağlar. 

KARABİBER: İştah açıcıdır, yemeklerin sindirimini kolaylaştırır, mide ekşimesini önler. Gözün görme kabiliyetini güçlendirir. İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Kanı sulandırarak, zararlı atıklardan arındırır. İdrar yanmasını önler. Karaciğer ve diğer organların fonksiyonunu destekler. Zeytinyağı ile yapılan karışımıyla masaj yapılırsa, kol ve bacaklardaki uyuşmaları rahatlatır. Akciğerde biriken atıkları temizler. 

ÇEMENOTU: Pişirilerek süzme balla karıştırıldıktan sonra yenirse, bağırsakları hareketlendirerek, çok iyi temizler. Boğaz ve göğsü yumuşatır, öksürüğü keser. Akciğerleri balgam atıklarından temizler. Bronşit ve nefes darlığında şifaya vesile olur. Hemoroit sıkıntısını rahatlatır. Taze tüketildiğinde, iyi bir kan yapıcıdır. 

EV SİRKESİ: Organizmayı zararlı atıklardan arındıran çok etkili bir nimettir. İştah açıcı ve mideye faydalı bir toniktir. Pişirilen yemeklere karıştırıldığında, zararlı maddeleri temizler. Vücutta yayılan kötü huylu yaraların şifasına destek sağlar. Balla karıştırılarak, göz altındaki şiş ve morluklara (ekimoz) sürülürse, giderir. Sirkeye tuz karıştırılarak tüketilirse, zararlı olan mayalanmamış ekmek ve diğer gıdaların organizmaya vereceği zararlara engel olur. Sirke ile gargara yapılırsa, boğazdaki zararlı madde ve akıntıları temizler. Balla karıştırılarak elde edilen sekencebin, tıkalı kanalları açar, karaciğer ve dalağı güçlendirir. Öksürük, boğaz enfeksiyonları, eklem ve siyatik ağrılarında şifaya vesile olur. 

ÇAM KOZALAĞI: Taze kozalak ezilerek kaynatıldıktan sonra, günde 50 gram tüketilirse kronik öksürüğü keser, balgamı temizler. Yaşlılardaki sinir yorgunluğuna, bitkinlik ve titreme hallerine destek verir. Üzüm suyu ile içilirse, böbrek ve mesaneyi temizler, kum ve küçük taşları düşürür. Balla tüketilirse, öksürük ve göğüs ağrılarına fayda sağlar. Çam fıstığı, balla karıştırılarak aç karna günde 10-12 gram tüketilirse vücudu güçlendirir.                

DEFNE: Balla karıştırılarak tüketilirse, nefes darlığına, akciğerde biriken balgam ve yaralara faydalı destek sağlar. Kaynatılarak suyundan günde 3-4 gram içilirse, böbrek ve mesanedeki küçük taşları temizler. Uykuda devamlı korkan çocukların, uyudukları yerin üzerine defne ağacından bir parça bağlanırsa, büyük fayda sağlar. Baş ağrısını rahatlatır.  

NEBAT ŞEKERİ: Şeker kamışı ve tatlı özlü bitkilerden elde edilir. Mide fonksiyonlarını güçlendirerek, arındırır. Mesane ve böbrek ağrılarında faydalıdır. Tıkalı kanal ve gözenekleri açar. Tatlı badem yağı ile birlikte içilirse, çeşitli sancıları keser. Tereyağı ile karıştırılarak tüketilirse, idrar yapma zorluklarını rahatlattığı gözlemlenmiştir. Sıcak su ile içilirse, ses kısıklığını giderir. Öksürüğü keser. Gözün görme kabiliyetini güçlendirir. Gül suyunda eritilerek içilirse, bağırsak fonksiyonlarını hızlandırır. Fazla miktarda kullanılmamalıdır.

Sağlıcakla kalın.

Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Borrell: AB, İsrail'in uluslararası insani hukuka uymadığına artık inanmaya başladı

    Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

    'Ukrayna topraklarında 695 bin Rus askeri var'

    "Dünya, seni görüyor Netanyahu!"

    Husiler, ABD'yi tehdit etti: İran'a saldırırsan Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız

    Pakistan, Trump’ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

    Brezilya'da sıcak hava balonu hızla yere düştü: 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

    Sakarya sahilinde bulundu

    ABD medyası: B-2 gizli bombardıman uçakları Guam Adası'na doğru hareket etti - Pentagon, hareketliliği doğruladı

    AB: İsrail, uluslararası hukuku "çok kez" ihlal etti

    1,5 milyon çocuk eğitimden koparıldı

    Camisiz minareden ezan sesi eksik olmuyor

    Aşırı yoksul 700 milyon insan çatışma ortamlarında yaşıyor

    İtalya: NATO'nun artık var olma nedeni kalmadı

    ABD Temsilcisi ''yanlışlıkla'' doğruyu söyledi

    İstanbul'da yeniden görüldü

    Kiracı "kira bedeli" yazmadığında endişe etmesin

    Ankara'da fabrikada gaz sızıntısı: 2 işçi öldü

    "Artık onlara nasıl güvenebileceğimizi bilmiyoruz"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Pakistan, Trump’ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
    Genel

    "Dünya, seni görüyor Netanyahu!"
    Genel

    Husiler, ABD'yi tehdit etti: İran'a saldırırsan Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
    Genel

    'Ukrayna topraklarında 695 bin Rus askeri var'
    Genel

    Borrell: AB, İsrail'in uluslararası insani hukuka uymadığına artık inanmaya başladı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.