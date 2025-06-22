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22 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Bize de mi lo lo lo ey AKP!

Ahmet BATTAL
22 Haziran 2025, Pazar
Bugün köşe dostumuz İbrahim Aktaşcı’yı taklit ederek başlayalım:

Memurunu sürekli arşivde gören nüfus müdürü “ne çalışıp duruyorsun o tozlu mekânda” diye sorunca memur cevap vermiş: “Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha çok evleniyor diye araştırma yapıyorum!”

Bizimki bugün o hesap.

Bir ortamda bir genç avukat, çevresine sordu: 

“Beni benden habersiz AKP’ye üye yapmışlar, e-devletten kontrol edince gördüm, üyelikten ayrılma seçeneğini tıkladım, üyelikten çıkabildim sandım ama bir süre sonra kontrol ettiğimde kaydımın devam ettiğini gördüm. Ne yapacağım, nereye gideceğim, kime şikâyet edeceğim, bilemiyorum.” 

Ortamdaki “hukukçu”lar bazı güzel veciz geyik cümleleri kurdu ama soruya makul bir cevap veremedi. 

Biz de işkillendik. Baktık ve sürprizlendik. 

Zira e-devlet kayıtlarımızda “AKP’nin Ankara Yenimahalle Teşkilatına 2024/1 dönem aktif üyesiniz” bilgisini gördük. Hemen renkli çıktısını alıp çerçevelettik!

Düşündük: 10 Aralık 2022’de Yenimahalle İlçe Başkanlığından Mehmet Bey telefonla arayıp “üye olmak ister misiniz” diye sormuştu. Verdiğimiz cevabı tahmin edebilirsiniz. “Ses kaydı aldık” demediler ama kesin almışlardır. Dinlesinler.

2024’te ayrılan AKP Yenimahalle Eski İlçe Başkanı Abdulkadir Aydoğan masumdur. 2008’den bu yana Ankara İl Başkanı olan İmam-Hatipli Hakan Can Özcan’ın X hesabından yaptığı açıklamaya göre “yapılan istişare ve değerlendirmeler (seçim değil) sonucunda” 2024’te onun yerine “atanmış” olan Ekrem Yüce ve yüce ekibi de elbette masumdur. Bu basit bir hatadır. Biz üye olmak istemişizdir. Sadece bildirmeyi unutmuşuzdur!

Ortamdaki geyiğin gerisi aşağıda: 

***

-AKP, sosyal medya hesapları için takipçi satın alan fenomenlerden daha mı beceriksiz kardeşim! 

-AKP seni tezkiye etti, artık “Etöcü” veya “Fetöcü” değilsin. Ama bu kayıtla ileride Tetöcü olur musun onu bilemeyiz. 

-Bir de derler ki AKP’de parti içi demokrasi yok. Her Allah’ın günü eleştireni bile üye yapıyorlar. 

-Herkes AKP’li oluncaya kadar yola devam.

-Bir gün herkes AK Partili olacak. Kalan 364 gün ne olacak?

-Altyapıdan muhalif yetişmiyor, AKP de transfer ediyor. Ne olmuş yani.

-Çok güvenme, haydan gelen huya gider. Yarın öbür gün bir de bakmışsın ki kaydını silmişler. 

-Muhaliflerini AKP’li sayan AKP muhaliflerinin oylarını da AKP’ye verilmiş oylar saymış mıdır? 

-“Gizli gizli Ahmet Kaya dinleyen ülkücüler” misali, gizli gizli AKP’ye üye olan muhaliflerden misiniz?

-Demokraside yeni evre: Gizli kayıt açık sayım! 

-Sen de “siyasî parti atama sisteminde son tercihime yerleştim ama sevinçliyim” diyenlerden mi oldun Hocam? 

***

Araştırmalarımıza göre memurlar bu sürprizle muhatap olmuyor. Yani sadece partilere üye olabilecek kişilerin başına geliyor. Bu doğruysa kişisel verilerimiz ellerinde… 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ne der, ne yapar? 

AKP Genel Başkan Vekilleri Efkan Âlâ ve Mustafa Elitaş bu işe ne der?

Ve final Öztürk Serengil’den gelsin: 

Bir zaman koşmuştun benim peşimden

Güç bela atmıştım seni başımdan

Şimdi bana nispet yaparmış o

Bize de mi lo lo lo …

Defterde yazılı bütün deliller

Üç beş arkadaşım bunu bilirler

Çok telefon ettin alo alo 

Bize de mi lo lo lo…

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