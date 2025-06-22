Babalar ölünce...

Cansaran Kızıltaş’ın “Benim Babam” şiirine telmihle…

“Açılmamış bir kitap… Okunmamış bir yazısın sen.” Açabilseydim; O bitmeyecek sayfaları… Kaç sen çıkacaktın karşıma! Nasıl da sarılmışsın babana; Bu titrek… Bu gözyaşılı… Bu cansaran mısralarla! Ağladıkça ağla! Hak etmişsin; Bu sevgi olduktan sonra! Delikanlı çağında yaptığı gemilere; Bir gün binmedin belki. Kim bilir hangi iskelelerde şimdi?! İçindeki denizleriyle babanın… Yıkanmış arınmışsın… Bu yüzden daha tuzlu gözyaşların! Fakat ağla; yine ağla! Gözlerinin önündeki o örümcek ağlarıyla… Dünyayı “Vedâ Diyarı” göreceksin. Masum bir hıçkırık olurken. “İçinde açmadığı o bilmece…” neydi?! İçini kemirip duracak. Benim babam da kapalıydı… Mecazdı, tezattı, azdı. İçime bir casus gibi sızdı; Çıkaramadım. “Duygulara kilitlenmiş sandık.” Açılacak sanma; Anlıyorum diye aldanma! Babalar zor… İnat değil ama aşılmaz murat… Gülmez değil; Gülmeyi çoktan unutmuş bir surat… Hep meçhullere koşan bir at; Tutamazsın. Evet… “Hayallerini yokluğu katarlar.” Hiç dinlendirmeyen yataklarda yatarlar; Ebedî bir şehirleri olsun diye çocuklarının. Ah, babalar… İçlerinde koca bir çığlık… Ilık bir bakış gözlerinde hep; Kıştan ve yazdan beter de olsalar… Onlar hep bahardır sofralarımızda… Aliiiiiii! Bir ömür kulağımda bu ses. Ben de bir vakte kadar burdayım da… Sen nerdesin babaaaaaaa! « Hikâyeci Cansaran Kızıltaş ablamızın bu mersiyenin vücut bulmasıyla ilgili hikâyecik notu: “Değerli dost şair Ali Hakkoymaz'ın babama yazdığım şiire karşılık cevaben yazdığı şiir. Çok duygulandım. Var olun. İsmim Cansaran’ı vurgulayarak içinden dikkatle incelikle çıkardığınız ruhu işaret ederek yazdığınız mısralara gönülden teşekkürle…”

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