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22 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Babalar ölünce...

Ali HAKKOYMAZ
22 Haziran 2025, Pazar
Cansaran Kızıltaş’ın “Benim Babam” şiirine telmihle…

“Açılmamış bir kitap…

Okunmamış bir yazısın sen.”

Açabilseydim; 

O bitmeyecek sayfaları…

Kaç sen çıkacaktın karşıma!

Nasıl da sarılmışsın babana;

Bu titrek…

Bu gözyaşılı…

Bu cansaran mısralarla!

Ağladıkça ağla!

Hak etmişsin;

Bu sevgi olduktan sonra!

Delikanlı çağında yaptığı gemilere;

Bir gün binmedin belki.

Kim bilir hangi iskelelerde şimdi?!

İçindeki denizleriyle babanın…

Yıkanmış arınmışsın…

Bu yüzden daha tuzlu gözyaşların!

Fakat ağla; yine ağla!

Gözlerinin önündeki o örümcek ağlarıyla…

Dünyayı “Vedâ Diyarı” göreceksin.

Masum bir hıçkırık olurken.

“İçinde açmadığı o bilmece…” neydi?!

İçini kemirip duracak.

Benim babam da kapalıydı…

Mecazdı, tezattı, azdı.

İçime bir casus gibi sızdı;

Çıkaramadım.

“Duygulara kilitlenmiş sandık.”

Açılacak sanma;

Anlıyorum diye aldanma!

Babalar zor…

İnat değil ama aşılmaz murat…

Gülmez değil;

Gülmeyi çoktan unutmuş bir surat…

Hep meçhullere koşan bir at;

Tutamazsın.

Evet…

“Hayallerini yokluğu katarlar.”

Hiç dinlendirmeyen yataklarda yatarlar;

Ebedî bir şehirleri olsun diye çocuklarının.

Ah, babalar…

İçlerinde koca bir çığlık…

Ilık bir bakış gözlerinde hep;

Kıştan ve yazdan beter de olsalar…

Onlar hep bahardır sofralarımızda…

Aliiiiiii!

Bir ömür kulağımda bu ses.

Ben de bir vakte kadar burdayım da…

Sen nerdesin babaaaaaaa!

«

Hikâyeci Cansaran Kızıltaş ablamızın bu mersiyenin vücut bulmasıyla ilgili hikâyecik notu:

“Değerli dost şair Ali Hakkoymaz'ın babama yazdığım şiire karşılık cevaben yazdığı şiir. Çok duygulandım. Var olun. İsmim Cansaran’ı vurgulayarak içinden dikkatle incelikle çıkardığınız ruhu işaret ederek yazdığınız mısralara gönülden teşekkürle…”

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