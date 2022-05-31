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31 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Patent haklarımı bağışlıyorum!

Ali FERŞADOĞLU
31 Mayıs 2022, Salı
Patent; buluş sahibinin, buluşunu 3. kişilerin belirli bir süre üretme, kullanma veya satmayı engelleme hakkı belgesidir. Şunları icad sayıp yaparsanız patent haklarımızı bağışlıyoruz, yeter ki, istihsal ediniz!

● Kademeli su bırakan “aç-kapa” musluğu: Ülkemiz su fakiri, israf ise diz boyu! Peygamberimiz (asm), “Nehir kenarında bile abdest alıyor olsanız da suyu israf etmeyiniz.’’ (İbn Mace, Tahare 48) buyurması israfı önleme alışkanlığı kazandırmak için değil mi? Bunu fiilen de göstermiştir: “Bir sa’ su ile gusleder, bir müdd su ile de abdest alırdı.” (Buhârî, vudu’ 47) (3,328 kilogram su ile gusleder, 832 gram ile de abdest alırdı, denilebilir. Ahmed Nâim, Tecrid-i Sarih Tercemesi 1,140-141) Peki, biz abdesti kaç litre ile alıyoruz? Kademeli “aç-kapa” muslukları yapılana kadar, bir elimizle ağzımıza su alırken, uzuvlarımızı yıkarken diğeriyle musluğu kapatalım ki, su boşa akmasın!  

● Yemek tabağı ve bardak üreticilerine tavsiyemiz, “Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A’raf Suresi, 31.) ayetini yazınız. Büyük tabak, tepsi, sini, sofra bezleri ve yemek masası üzerine ise: İslâm hükemasının Eflâtun’u ve hekimlerin şeyhi ve filozofların üstadı, İbni Sina, yalnız tıp noktasında, ‘Demiş: ‘İlm-i tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört beş saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani, kolayca hazmedeceğin miktarı ye, nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne yemektir.’” (Lem’alar, s. 151.)  

● Kazak, kazak, tişörtlere “Ey Ademoğulları! Her mescide çıkışınızda/ibadetinizde süsleniniz, yani, temiz, düzgün güzel elbiselerinizi giyiniz.” (A’raf Suresi, 31.) Keza, yabancı yazılar, portreler yerine ülkemizin dini, milli, tarihi, coğrafi değerlerini nakşedebilirsiniz.  

● Yemek masaları fevkalade ağır; bir kişi, hele nahif kadınların yerini değiştirmesi imkânsız! Masaların ayaklarına frenli tekerlek takılırsa bir çocuk bile rahatlıkla yerini değiştirebilir.

● Yeni doğan bebeklere her gün banyo yaptırmak gerekir. Anneler, bakıcılar her zaman yardım almak zorunda… Eğer sıcak-ılık suyun konduğu kap-serum gibi-naylon seyyar küvetler üretirseniz iş yalnız başına halledebilir. En ücra köy, kasaba ve dış ülkelere kadar pazarı var.  

● Kuş kafeslerindeki yemlerin posalarını ayırmak için balkon ve pencereden üflemeyiniz. Kuş yemliği poşetleri üretebilirsiniz, ta ki komşularınızı rahatsız etmeyiniz.  

● Keza, kösele ve ağır terliklerinizin altına taban keçesi üretiniz!.. 

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