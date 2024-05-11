"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

“Ya benimsin ya tokmağın!”

İbrahim Aktaşcı
11 Mayıs 2024, Cumartesi
Vaktiyle, memleketin birinde, maişetini mahkeme harçlarıyla kazanan bir kadı paraya sıkışır. Yoldan geçen bir karı-kocayı mübaşiriyle birlikte çeviren kadı, evli çifte, aralarında husumet olup olmadığını sorar.

Karı-kocadan, “ne münasebet” cevabı alan Kadı, evli çifte şöyle der: “O halde şimdi bir karar yazıyorum, ileride aranız bozulursa lazım olur. Verin bakalım yüzer kuruş karar harcı…”

Kıssayı okurken içinizden bu paragöz kadıyı ayıplamış olabilirsiniz. Ancak günümüzde hikayedeki kadıyı mumla arayan ve “para mühim değil yeter ki artık boşanayım” diyen çok sayıda davacı ve davalı var. 

Hakimlerin liyakatsizliği, denetimsizlik, iş yükü bir kenara, boşanma davalarının yıllarca sürmesinin başlıca nedenleri ise maktu harç ve icraya konulabilirlik.

*** 

Malum, Türk hukukunda; ilk derece, İstinaf ve Yargıtay olmak üzere üç basamaklı bir muhakeme sistemi var.

Açılan bir dava, miktara ve konusuna göre ilk basamakta kesinleşebileceği gibi üçüncü basamağı da görebilir. Bu yıl itibariyle bir davanın üçüncü basamağa gidebilmesi için dava değerinin en az 378.290 TL olması gerek. 

Dava değeri arttıkça mahkemeye ödenen harç miktarı da artıyor. Boşanma davalarında ise, davalıdan tazminat olarak “yüz milyon lira” da isteseniz “yüz türk lirası” da isteseniz aynı harcı ödüyorsunuz. 

İşte bu kolaylık sebebiyle davanın tarafları, kazanamayacaklarını bildikleri halde temyiz sınırının çok üzerinde bir miktar üzerinden dava açıyorlar. Böylece dosya son basamağa kadar çıkıyor ve dava yıllarca sürüyor.

“İyi de dava değeri buna imkan veriyor diye illa İstinaf’a ya da Yargıtay’a gitmek zorundalar mı, gitmeyiversinler” dediğinizi duyar gibiyiz. 

*** 

Uygulamadaki bir başka problem de icraya konulabilirlik meselesi. Niteliği itibariyle bazı davalarda, hakim kararı verir vermez ilamı icraya koyup alacağınızı isteyebiliyorsunuz.

Ancak boşanma davasında ve diğer bazı davalarda ise mahkeme kararı; ilgili basamaklara çıkıp kesinleşmeden icraya konulamıyor. 

İşte tam bu yüzden, boşanma davasının tarafları, kararı istinaf ya da temyiz ederken mahkemeye şunu söyle(ye)miyor:

“Ey Mahkeme sen bizi boşadın, boşanmaya bir itirazımız yok. Boşanma hükmünü kesinleştir, nüfusa kaydet. Ancak tazminat ve nafaka gibi parasal alacaklar yönünden verdiğin kararı beğenmedim, davamız bu alacaklar için sürsün.”

Çünkü davanın tarafları bunu söyler ve boşanma hükmünü kesinleştirir ise, taraflar kararı icraya koyabiliyor ve haciz yapabilir hale geliyorlar. 

Hal böyle olunca, “icraya verilmeyeyim” diyen taraflar, hükmü, bilerek kesinleştirmiyor ve boşanma davasının kesinleşmesi on yıl da sürse, taraflar kağıt üzerinde evli kalmaya devam ediyorlar.

*** 

İşte zurna tam burada zırt diyor. Çünkü Yargıtay, kanundaki “sadakat yükümlüğü”nü çok geniş yorumluyor ve diyor ki:

“İsterse dava yirmi yıl sürsün. Kağıt üzerindeki eşine sadık olmalısın. Kimseyle resmî-dinî nikah kıyamazsın, gönül ilişkisi kuramazsın. Aksi halde yeni tazminatlar ödersin.”

Yani kısacası kanun ve uygulama, boşanma davasının taraflarına bir yandan “biz ayrılamayız” şarkısını söyletirken, bir yandan da insan fıtratına aykırı bir biçimde boşanma davası süresince onların aile kurma hakkını elinden alıyor. 

Kesinleşme, harç ödeme, icraya konulabilirlik ve sadakat yükümlüğü gibi hususlarda Medeni Kanun ve diğer kanunlarda çok acilen köklü değişikliklere ihtiyaç var. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Adalet Bakanlığına duyurulur. 

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa üniversitelerinde İsrail’e karşı yapılan protestolar resmileşti

    Yeni anayasa tartışmaları sun’i

    İsrail’le ticaret durdu mu?

    Gazze'deki 360 bin yapı tamamen yıkıldı veya kısmen zarar gördü

    63 milyon lira "bilinmeyen numaralar"a harcandı

    BM, Filistin'e BM üyeliği talep edilen karar tasarısını kabul etti

    'Gazze'de siviller öldürülüyor, açlığa maruz bırakılıyor ve onlara yardım etmemiz engelleniyor'

    Petropoulos: Gazze'deki durum, benzeri görülmemiş acil durum seviyelerine ulaştı

    AKOM'dan İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı!

    Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın

    Borrell'e göre 4 ülke daha Filistin'i tanıyacak

    70 yaşından gün alanlar fahri trafik müfettişi olamayacak

    İslamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez - ‘1400 sene’ sözü tepki çekti - Tavzih ve özür bekleniyor

    Gerçek bir ticari boykot mu, belli değil

    Üçüncü ülkeler üzerinden devam ediyor mu?

    Kamuda tasarruf lafta kaldı

    Üniversitelerde İsrail’e karşı alınan tavır dünya geneline yayılıyor

    İsrail’e yaptırım uygulansın

    Biden’ı oyla tehdit etti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Süleyman Çelebi’ye, mevlidi yazdıran sır (Bursa Bediüzzaman mevlidi)
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Basın kartı gasbına bir hukuk şamarı daha
    Ahmet BATTAL

    Zübeyde Hanımın nikâh sarayı
    Genel

    İsrail’le ticaret durdu mu?
    Risale-i Nur'dan

    O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok
    Genel

    Yeni anayasa tartışmaları sun’i
    Genel

    Avrupa üniversitelerinde İsrail’e karşı yapılan protestolar resmileşti
    Suphi Uğur Çörekçi

    Kanunu bilmesek de olur mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bu milletin torunlarına kılınç çekilmez!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.