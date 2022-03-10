"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Peygamber soyundan geldiğim halde hiç övünüyor muyum?

Ali FERŞADOĞLU
10 Mart 2022, Perşembe
Günümüzde sistem ve iktidar işleri dehşetli bir “ırkçılık, milliyetçilik, ego” üzerinden yürütüyor!

İktidar muhibbi -haliyle devletçi bir tanıdık da- her vesileyle “Kökenim Türk, soyum Kürt, şöyle üstünüm!” diye böbürlenir “Ben Peygamber soyundan geldiğim halde övünüyor muyum hiç?!” deyince, “Hangisinin?..” dediler şaşkınlıkla. “Şaka değil, gerçekten peygamber soyundanım! Önce okuyalım, sonra açıklayayım!” 

“Fikr-i milliyet şu asırda çok ileri gitmiş. Hususan dessas Avrupa zalimleri, bunu İslâmlar içinde menfi bir surette uyandırıyorlar, tâ ki parçalayıp onları yutsunlar.” (Mektubat, s. 310) 

Irkçılık, menfi milliyet(çilik), “Biz üstünüz!” anlayışına dayanan ene, ego, benlik, kibirden kaynaklanan şeytanî bir damar. Kendisi, ailesi, sülâlesi ve etnik kökenini üstün tutup koruma; başkalarını dışlama, ötekileştirme güdüsüdür. Çatışmacı, bölücü, kutuplaştırıcıdır. “Milletin selâmeti için her şey fedâ edilir. Devletin bekàsı için de her şey, hatta halkın hakları da fedâ edilir” kaide-i zalimanesi de bunun yadigârı.  

Kur’ân mealen, “Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi soylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en üstününüz en çok takva sahibi olanınızdır.” (Hucurat Sûresi, 13) etnik kökeni, müsbet milliyeti ve onunla iftiharı reddetmez; üstünlük vasfı görüp ötekini ezmeyi reddeder. Nebi-i Zişan, (asm), “Irkçılık, zulüm ve haksızlıkta milletine yardım etmektir. Irkçılığa çağıranlar, ırkçılık için savaşanlar ırkçılık için ölenler de bizden değildir.” (Ebû Dâvûd, Edep: 113) diye buyurur. Keza, “Sizin en hayırlınız, sınırı aşıp günaha girmemek şartıyla milletini, aşîretini müdafaa edenlerinizdir.” der. (Agh) “Fikr-i milliyet iki kısımdır: ‘Bir kısmı menfidir, şeâmetlidir, zararlıdır. Başkasını yutmakla beslenir, diğerlerine adâvetle (düşmanlıkla) devam eder, müteyakkız davranır. Şu ise, muhasamet (muhalifete, hasımlığa) ve keşmekeşe sebeptir. Onun içindir ki, hadis-i şerifte ferman etmiş: “İslâm, kendinden önceki bâtıl olan fiil, hareket, âdet ve inanışları keser, kaldırır.” (Buharî, Ahkâm: 4; vd.) (Mektubat, s. 310)

İslâm, etnik kökeni ve inancı ne olursa olsun bütün insanlığı hukukta eşit tutar. Ki, insanlar arasındaki bağ, ırkçılık değil; “dinî, sınıfî ve vatanî”dir. 

Şimdi hangi peygamber soyundan geldiğimi açıklıyorum: Hz. Âdem (as)! Var mı kıskanan ve itirazı olan?! 

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mağdur olmayan kesim kalmadı

    Herzog’un ziyaretine tepki

    Adalet Bakanına cezaevi sorusu

    Bu savaş bitmeli

    Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısında konuştu

    Erdoğan ile Biden yarın görüşecek

    Akaryakıtta vergi muafiyeti şart

    Üniversite sınavına giriş ücretsiz olmalı

    ‘One minute’ ne oldu?

    Dışa bağımlılığın sebebi yanlış enerji politikaları

    Rusya’ya bağımlılıktan kurtulma planı

    Motorin 25 lirayı geçti

    Rusya, Batı'nın yaptırımlarına karşılık vermeye hazırlanıyor

    Zelenskiy'den Rus askerlere çağrı: Geri dönün

    AB, Rusya'ya ilave yaptırımları onayladı

    İstanbul'da okullar 14 Mart'a kadar tatil edildi

    Ukrayna, savaşta ölen Rus asker sayısını açıkladı

    Avusturya'da aşı zorunluluğu askıya alındı

    "Çernobil Nükleer Santrali'nin veri sistemiyle bağlantı koptu"

    Ukrayna’da geçici ateşkes başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dayanışma sırası STK’larda
    Faruk ÇAKIR

    Bu zamlara can dayanmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Peygamber soyundan geldiğim halde hiç övünüyor muyum?
    Genel

    Herzog’un ziyaretine tepki
    Mikail YAPRAK

    Ateş dünyayı sarmadan
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaset dini nasıl istismar eder?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbe heveslisi 9 ve 12 Mart Cuntası
    Genel

    Adalet Bakanına cezaevi sorusu
    Ali Rıza AYDIN

    Bu dünyanın sırat’ı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.