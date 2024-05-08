AKP Kemalizmle uzlaşmayı mı tercih etti

Yazar Yasin Aktay: Türkiye’yi yöneten vesayet odaklarına karşı bir halk hareketi olarak ortaya çıkan AK Parti o vesayet çevreleriyle, ideolojileriyle, Kemalizm’le hesaplaşmak yerine son kulvarda uzlaşmayı mı tercih etti?”

Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, 31 Mart seçimlerinde ikinci parti konumuna düşen AKP ‘yi eleştirdi. Aktay, yazısında şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın hızla değişmekte olduğu ve Türkiye’yi kendi ruh köküyle daha sarsıcı bir şekilde imtihan edeceği günlerden geçeceğiz. Bu süreçte AK Parti’ye, kendi ruh kökünün farkında, onunla barışık ve mesuliyetini müdrik haliyle her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olacaktır. AK Parti yola ne için çıkmıştı, nereye vardı? Kimlerle yola çıkmıştı, kimlerle devam ediyor? Türkiye’yi yöneten vesayet odaklarına karşı bir halk hareketi olarak ortaya çıkan AK Parti o vesayet çevreleriyle, ideolojileriyle, Kemalizm’le hesaplaşmak yerine son kulvarda uzlaşmayı mı tercih etti?” Haber Merkezi

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