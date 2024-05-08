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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Muayene süresi 2 dakikaya düştü

08 Mayıs 2024, Çarşamba 15:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu hastanelerindeki yoğunluğu ‘randevuya gelmeyen hastalara’ bağlasa da hastanelerdeki randevu ekranlarına yansıyanlar bu durumun öyle olmadığını da gösteriyor.

BirGün’ün haberine göre, İstanbul’da Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne ait olduğu öğrenilen ve 10 dakikaya 3-4 hasta randevusu verildiğini gösteren hasta ekranlarının sosyal medyaya yansıması üzerine hekimler “2 dakikada hasta muayenesi mi olur?” diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Bu durumun sağlıkta şiddeti ve malpraktis davalarını artıracağını söyleyen hekimler, “Bu görüntü işlemeyen sağlık sisteminin de görüntüsü” dedi. Son 3 yıla ait hekime müracaat sayıları incelendiğinde 2020’de 600 milyon 261 bin 131 olan hasta sayısı, 2021’de 675 milyon 652 bin 190’a, 2023 yılında ise 854 milyon 328 bin 324’e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, bir hastaya ayrılması gereken asgari muayene süresi 20 dakika ancak ülkemizde 5 dakika ve altında. 

 

Haber Merkezi

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