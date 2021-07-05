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5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

“Sevgili kızım, oğlum, gelinim, damadım!..”

Ali FERŞADOĞLU
05 Temmuz 2021, Pazartesi
Bir kardeşimiz çocukları, gelin ve damadının damarlarına dokunmadan aile hayatı ile ilgili nasihat ettiğini; yazılı mesaj olarak da gönderdiğini anlattı. Yayınlayalım talebimize, “İstifade için isim, yer belirtmemek şartıyla olabilir” dedi:

“Sevgili kızım, oğlum, gelinim, damadım! “Biribirinizi tercih ettiğiniz, kabul ettiğiniz ve dünyadaki Cennet aileyi oluşturduğunuz için tebrik ile çok teşekkür ederiz. Ve rıza-yı İlâhî için bize gösterdiğiniz yüksek ilgi ve hizmetlerinizden fevkalâde memnunuz; Allah da sizden razı ve memnun olsun! Zaman zaman şifahen söylüyorduk; tekrar hatırlatmakta fayda mülâhaza ederiz. Sizden dünyevî bir şey beklemiyoruz. 

Talep ve tavsiyelerimiz özetle şunlardır:  - Unutmayınız ki, mutluluk evlilik ile bulunmaz, birlikte ailede üretilir. Bunun için de; 

- İnşaallah en az bir saat olmak üzere her gün Risale-i Nur okumaları yapmalısınız. Zira, dünyada en büyük hakikat imandır.  

- Namazınızı eviniz ve müsait her zeminde cemaatle kılarsanız 27 kat sevap kazanırsınız. Bunca feyiz ve sevabı niye kaçırasınız ki!

- Namaz tesbihatı ve sonrasında mutlaka 5-6 dakikalık ders yapmak da Üstadımızın çok önem verdiği feyizli, bereketli bir uygulamadır. Her okuyuşta bir kelime öğrenirseniz, günde beş, ayda 150, yılda 1800 kelime eder!

- Hadis-i şeriflerde de haber verilen Deccalizm/Süfyanizm denen Ahirzamanın en dehşetli zaman diliminde yaşıyoruz. “Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın belâ ve vebasından ve zulüm ve zulmetinden en mücerreb (tecrübe edilmiş) bir kurtarıcı, Risale-i Nur’un mizanları ve muvazeneleriyle, neşrettiği nur olduğunu kırk bin şahit vardır. Demek Risale-i Nur’un dâiresine yakın bulunanlar içine girmezse, tehlike ihtimali kavîdir.” (Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası, s. 77-78) Bu tehlikeden kurtulmanın yolu, “anlayarak ve kabul ederek okumak”tır. 

- Okumalarınızı yaparken de anlamadığınız kelime ve kısımları biribirinize ve bilenlere sorabilirsiniz. 

- Risale-i Nur, özellikle Yeni Asya’nın web sitelerinde Risale-i Nur izahlarıyla ilgili binlerce video var. Okuduğunuz mevzuu daha iyi anlamak için takip edebilirsiniz.  

- Bu arada okumalar yaparken yanınızda bir bloknot veya defter bulunsun. Risale-i Nur’dan, okuduklarınızdan ilginizi çeken hususları ve tedaileri/çağrışımları not ediniz. Bu yazma kabiliyetinizi de inkişaf ettirecektir. 

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