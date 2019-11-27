"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Tarikatin gayesi: İman meselelerinin inkişafıdır

Ali FERŞADOĞLU
27 Kasım 2019, Çarşamba
Tasavvufun gayesi, insanın yaratılış sırrı ile olgunluğunun, kemalinin tahakkuk etmesidir.

Tarikatın maksadı marifet (Allah’ı bütün isim ve sıfatlarıyla bilme) ve imân hakikatlerinde inkişaf etme, gelişmedir. Diğer bir ifâdeyle, bütün tarikatlerin gayesi, imân hakikatlerinin inkişafıdır. Tasavvuf; saadet, haz ve mutluluğa ulaşmak için, kötülüklerden arınarak, nefsi terbiye etmek, ruhun yüce duygularını inkişâf ettirmek, ahlâkî olgunluğa erişmek demektir.

“Silsile-i Nakşînin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbânî (ra), Mektubat’ında demiş ki:

“Hakaik-i imaniyeden bir meselenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmâta tercih ederim.’

“Hem demiş ki: ‘Bütün tariklerin nokta-i müntehâsı, hakaik-i imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır.” 1 

Said Nursî’nin kendisine şeyh olarak tarikat şeyhlerinden birinin yerine Kur’ân’ı seçer. Tasavvufa karşı değil, ama, Risale-i Nur, bilinen anlamda tasavvuf değil; yeni, orijinal modern içe bakış, hal, duyuş getirir.

Bediüzzaman, mutasavvıflara saygı gösterir, hizmetlerini över, ancak zamanın tarikat devri olmadığını söyler ve tasavvufta da yeni bir çığır açar: Günümüzde fen ve sosyal ilimler dallanıp budaklanmış; ilimler zirveye çıkmıştır. Felsefe (Deccalizm) bütün “izm”leriyle saldırmaktadır. İşte Bediüzzaman, tarikatın eski metodlarıyla bu hücumları durdurmanın ve mü’minlerin kalbini geliştirmenin mümkün olmadığını gördü.

“Terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i hesti, terk-i terk”  

İslâmiyetin olgunluğunu ve nuraniyetini/aydınlığını gösteren bir sır ve insaniyetin, İslâmiyet sırrıyla bir yükselmesinin madeni ve feyiz kaynağı olan tarikat; dalâletin hücûmu zamanında imânı muhafaza etmiştir. 2 

 Ancak, günümüzde ilimler, çeşitlenmiş, dal budak salmış. Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor; tâ Mars’a kadar yükseliyor! Problemler üst üste yığılmış. Dâlalet her taraftan saldırıyor. Bid’a fırtınaları her cepheden esiyor! İnkâr zehirleri bütün köşelerden göğermiş akıyor! Fen ve felsefenin azgın aygırına binen ateizm, inkâr saçıyor. İnsana, adım başı binlerce kötülük hücum ediyor. Zirâ, nefsin hoşuna gidecek, süflî arzularını mıknatıs gibi kendisine çekecek sebepler çok. Şüphe ve vesveseler kaflarda cirit atıyor. İmân zaafı olanca şiddetiyle sürüyor.

Eski zamanın ilim, anlayış ve mantığına göre sistemleşmiş, kurumlaşmış tarikatlar, kendilerini yenileyip çağdaşlaşamadıkları için, bu zamanın insanlarına hitap edemiyorlar. Bid’a rüzgârlarını durduramıyorlar. Nefislere, arzulara gem vuramıyorlar. Bunun sebeplerinden birisi de, menfî şeyler, teknolojinin en sür’atli vasıtalarıyla yayılmasıdır. Muhabere vasıtaları artık uydularla umûmilik kazanmış. Bir haber, bir hareket, menfi bir hâdise, beş dakika içinde dünyayı dolaşıyor.

Tasavvufun/tarîkatin özelliklerini, güzelliklerini, faydalarını anlatan Bediüzzaman, “Tarikat zamanı değil” 3 derken; tarikatin eski metod ve usûllerinin; fen, felsefe ve ilimden gelen hücumları durduramayacağına işâret etmekteydi.

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, Mektubat, Risale-i Nur Enstitüsü, internet, s. 26. 2- Mektûbât, s.  429-430. 3- Mektûbât, s. 66.

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasinin enerjisi tükendi

    Türk-İş: Bu asgarî ücretle geçinilemez

    Zengin kazandı, fakir kaybetti: '1 milyon aile çiftçiliği bıraktı'

    Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

    Galatasaray son anda beraberliğe razı oldu

    'Başkanlık sistemi çare olmadı'

    Atlasglobal uçuşlarına 1 ay ara verdi

    ABD: Türkiye'nin S-400 ile ilgili eylemleri endişe verici

    Filistin hükümeti İsrail'le diyaloğa hazır

    AKP'de bir istifa daha

    Davutoğlu'nun partisi aralık başında

    Rasulayn'da bombalı araçla saldırı: 17 ölü

    BM'den iklim değişikliği uyarısı

    Almanya'dan Çin'e sert tepki

    Rahmi Turan: Özür diliyorum

    Rusya'dan 'S-400' açıklaması

    Cammu Keşmir'de 177 siyasetçi gözaltında tutuluyor

    CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'a 'eşit şekilde yargılanalım' çağrısı

    AB 2019 Raporu: PKK organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor

    'AK Parti'nin israf düzeninde kazananlar belli'

    En Çok Okunanlar

    Mustafa ORAL

    Çağ Mus’ab’ını arıyor
    Genel

    Demokrasinin enerjisi tükendi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur: Kur’anî reçete
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i Âdem’e öğretilen şey ne idi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Selimiye ve Ayasofya’nın başına gelenler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Harekât”tan ne netice alındı?
    Faruk ÇAKIR

    Aklı başında idareci
    Ali FERŞADOĞLU

    Tarikatin gayesi: İman meselelerinin inkişafıdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.