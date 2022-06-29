"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ümitsizliğe paydos!

Ali FERŞADOĞLU
29 Haziran 2022, Çarşamba
İnsan en çok “hastalıklar, tedavi metotları ile ilaçların” bulunmaması korkutur.

Sosyal, siyasi, ekonomik krizler peşpeşe dağ gibi yığılmış! Ümitvar olalım ki, Bediüzzaman, “skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası” değil; bir müceddid ve müçtehid olarak, İslam medeniyetini yeniden ihya formüllerini ortaya koymuş. “Bütün müsbet ilimlerle, asr-ı hâzır fen ve felsefesiyle meşgul” olmuş; seküler felsefeleri yerle bir etmiş. Tüm insanlığa, ehl-i ilme, ehl-i imana yapılan şu duyuru basit değil, dünya çapında: 

Kur’ân-ı Hakîmin kuvvetiyle, sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupa’ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim envâr-ı imaniye ile, onların fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalelerini zir ü zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz filozoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa, Allah’ın tevfikiyle, beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler, inşaallah mağlûp edemezler. (Mektubat, s. 74.) 

Evet, Bediüzzaman, insan ve İslam aleminin tüm problemlerini ispat ve izah ederken manevi boyuttan da kuvvet almış: İman, ibadet, ahlak mevzuları kalbine ihtar edilirken içtimai, siyasi meseleler de hatırlatılıp ilham edilmiş:  

Risale-i Nurların İmanî hakikatlerini yazmaya şiddetli bir ihtar-ı gaybî hissettim. (Lem’alar, s. 364.) “Bu makamda perde indi, yazmaya izin verilmedi. Başka zamana tehir edildi. (Şualar, indeksli, s. 426.) Sosyal ve siyasi meseleler için de “Bu içtimaî, siyasî mesele mücmel olarak ihtar edildi. (Emirdağ Lahikası, s. 386) der: 

“Ehl-i siyaset ve cemiyet-i beşeriyeye hamiyetle çalışanlar için bana mânevî bir ihtar edildi:  

“Kalbe ihtar edilen içtimaî hayatımıza ait bir hakikat. Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, diğeri İttihad-ı İslâmdır.” (Emirdağ Lâhikâsı, s. 386.) Yine, Reis-i Cumhura (Celal Bayar) ve Başvekile (Adnan Menderes’e), “Sizlerin Pakistan ve Irak’la gayet muvaffakiyetkârâne ittifakını tebrik için kuvvetli bir ihtar ile bunu yazmaya mecbur kaldım” diye ifade eder.  

Şu halde manevi, imani meseleleri aklen, ilmen izah ve ispat ettiğine, ayrıca siyasi meseleler ihtar ile hatırlatıldığına ve “siyaset tabiblerinin reçetesini” yazdığına göre tereddütsüz ona güvenebilir, Nur’u anlayarak ve kabul ile müzakere, mütalaa ve herkese tavsiye edebiliriz.  

Öyle ise, ümit, aşk ve şevkin şahikalarına çıkabiliriz! Ümitsizliğe paydos! 

Okunma Sayısı: 317
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor

    AB: Yunanistan'dan mülteci haberleriyle ilgili araştırma istedik

    Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Hiçbir hedef tutmadı

    Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzalarının ardından NATO'dan ilk açıklama

    Asgari ücret komisyonu toplanıyor
    📷

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı

    Kuytul’un eşi ve kızına da gözaltı

    Konut fiyatları daha da artacak

    Parayı yurt dışına çıkarabilirler

    Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında 'Üçlü Muhtıra' imzalandı: Muhtırada neler yer alıyor?

    6’lı masa 3 Temmuz’a hazırlanıyor

    Kılıçdaroğlu: İslam otoriterliğe izin vermez

    Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif TBMM Başkanlığına sunuldu

    Altıncı dalganın içindeyiz

    Şanlıurfa’da doktor istifaları

    İşçi hakları çöküyor

    İçler acısı bir durum

    Yüzde 54.7: Millet İttifakı kazanır

    BM, Rusya'nın AVM saldırısını kınadı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İktidar iner, 6’lı masa çıkarken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Oyunlar oy erimesini duramıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Ümitsizliğe paydos!
    Genel

    Hiçbir hedef tutmadı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Taziye vesilesiyle bir Emirdağ hatırası
    Ahmet BATTAL

    Satılık şirketler ve sahte güvenler
    Genel

    Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzalarının ardından NATO'dan ilk açıklama
    Genel

    Asgari ücret komisyonu toplanıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.