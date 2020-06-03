“Ya daha kolay bir çaresini bulun veya buna taraf olun!”

Koronavirüs sonrası bir noktaya gelenlere çağrımızdır:

Hakikî ve samimî bütün dindarlara, müezzinlere, imamlara, vaizlere, müftülere, ilahiyatçılara, tefsir, hadis, kelâm, tasavvuf, fıkıh, ahlâk ve sair İslâm ilimleri ile İslâm tarihi uzmanlarına, psikologlara, sosyologlara, pedagoglara, eğitim- cilere, manevî, sosyal, fen ilimleri uzmanlarına, akademisyenlere, gazetecilere, yöneticilere...

Hülâsa ehl-i ilim ve ehl-i tefekkür, ehl-i insaf ve ehl-i vicdana Bediüzzaman’ın şu çağrısını hoparlör ile çok yüksek perdeden nida edip hatırlatıyoruz:

“Madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk; o ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, taraftar olsunlar. Ulemâü’s-sû’ hakkında bir tehdid-i azîm var; bu zamanda ehl-i ilim ziyade dikkat etmeli.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 413.)

Ki, bazıları, “Medeniyet krizini Bediüzzamanla aşacağız!” diye koronadan önce o noktaya gelmiş ve aşmış bile! (Prof. Dr. Yusuf Kaplan, vd.)

Bediüzzaman’ın Risale-i Nur ile bulduğu kolay çare nedir? Özetle;

● Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki iman, ibadet, ahlâk, ukubat hakikatlerini, bütün alt başlıklarıyla ispat ve izah etti.

● Sosyal hayat düsturlarını ispat ve izah etti.

● Ferd olarak çocuk, genç, kadın, ihtiyar, hasta, müttakilerin, aile ve toplumların bütün ruh / duygu ve nefis terbiyesini (ma’rifetü’n-nefsi) bütün boyutlarıyla ortaya koydu.

● Tefsir, hadis, kelâm, tasavvuf, ahlâk, fıkıh, İslâm ilimleri literatüründeki bütün kelime, mefhum ve kavramları kullanarak hakikatlerini ispat ve izah etti.

● İslâmın ve insanlığın en muğlak, zor, çetrefilli meselelerini gayet net bir şekilde ortaya koydu.

● Bütün suallerimizi cevaplandırdı.

● Ahirzamanın dehşetli şahısları Deccal / Süfyan’ı, beklenen en büyük müceddidi ve mehdi meselelerini ispat ve izah ile tanıttı.

● Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimaî, siyasî ölçü, prensip, strateji ve hizmet metotlarını izah ve ispat etti.

O halde, “Ya daha kolay bir çaresini bulun veya Risale-i Nur’a taraf olun!” çağrısına uymak gerekmiyor mu?

