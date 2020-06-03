"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

“Ya daha kolay bir çaresini bulun veya buna taraf olun!”

Ali FERŞADOĞLU
03 Haziran 2020, Çarşamba
Koronavirüs sonrası bir noktaya gelenlere çağrımızdır:

Hakikî ve samimî bütün dindarlara, müezzinlere, imamlara, vaizlere, müftülere, ilahiyatçılara, tefsir, hadis, kelâm, tasavvuf, fıkıh, ahlâk ve sair İslâm ilimleri ile İslâm tarihi uzmanlarına, psikologlara, sosyologlara, pedagoglara, eğitim- cilere, manevî, sosyal, fen ilimleri uzmanlarına, akademisyenlere, gazetecilere, yöneticilere...

Hülâsa ehl-i ilim ve ehl-i tefekkür, ehl-i insaf ve ehl-i vicdana Bediüzzaman’ın şu çağrısını hoparlör ile çok yüksek perdeden nida edip hatırlatıyoruz:

“Madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk; o ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, taraftar olsunlar. Ulemâü’s-sû’ hakkında bir tehdid-i azîm var; bu zamanda ehl-i ilim ziyade dikkat etmeli.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 413.)

Ki, bazıları, “Medeniyet krizini Bediüzzamanla aşacağız!” diye koronadan önce o noktaya gelmiş ve aşmış bile! (Prof. Dr. Yusuf Kaplan, vd.) 

Bediüzzaman’ın Risale-i Nur ile bulduğu kolay çare nedir? Özetle;

● Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki iman, ibadet, ahlâk, ukubat hakikatlerini, bütün alt başlıklarıyla ispat ve izah etti.

● Sosyal hayat düsturlarını ispat ve izah etti. 

● Ferd olarak çocuk, genç, kadın, ihtiyar, hasta, müttakilerin, aile ve toplumların bütün ruh / duygu ve nefis terbiyesini (ma’rifetü’n-nefsi) bütün boyutlarıyla ortaya koydu.

● Tefsir, hadis, kelâm, tasavvuf, ahlâk, fıkıh, İslâm ilimleri literatüründeki bütün kelime, mefhum ve kavramları kullanarak hakikatlerini ispat ve izah etti. 

● İslâmın ve insanlığın en muğlak, zor, çetrefilli meselelerini gayet net bir şekilde ortaya koydu.

● Bütün suallerimizi cevaplandırdı. 

● Ahirzamanın dehşetli şahısları Deccal / Süfyan’ı, beklenen en büyük müceddidi ve mehdi meselelerini ispat ve izah ile tanıttı. 

● Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimaî, siyasî ölçü, prensip, strateji ve hizmet metotlarını izah ve ispat etti. 

O halde, “Ya daha kolay bir çaresini bulun veya Risale-i Nur’a taraf olun!” çağrısına uymak gerekmiyor mu?

Okunma Sayısı: 301
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'a kilise tepkisi: Dini siyasete alet edemezsin

    İlhak, Filistin’e savaş ilânıdır

    Ofise dönüşte kararsızlar

    Libya, ikinci Suriye mi olacak?

    Adalet ve yönetim krizi ekonomik kriz getirdi

    Bilet fiyatları fırladı

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    Trump'tan New York yönetimine: Ulusal muhafızları göreve çağır

    Son 24 saatte 786 kişiye koronavirüs teşhisi kondu

    Selimiye Camisi'nde cemaatle namaz sevinci

    Dışişleri'nden Doğu Akdeniz paylaşımı

    Pogba: Irkçılığa karşı sessiz kalmayın, karşı durun

    MGK bildirisi yayımlandı

    İspanya'da son 48 saatte koronavirüs sebepli ölüm gözlemlenmedi

    Şehitlerimiz dualarla uğurlandı

    Hrant Dink Vakfı'na tehdit soruşturmasında son durum?

    Yeni celp dönemine ilişkin alınacak tedbirler belirlendi

    İtalya'da hükümete 'istifa' protestosu

    Suriye'de terör saldırısı: 1 ölü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Derin uykudan hâlâ uyanamayanlara
    Ahmet BATTAL

    Cezaevleri neden ıslah edemiyor?
    Cevher İLHAN

    Ve “seçim sistemi” komplosu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ya daha kolay bir çaresini bulun veya buna taraf olun!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Manasız sözlere itibar etmeyelim
    Raşit YÜCEL

    Ayasofya’da ilk namaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Din ve tarih uydurulmaz; dine uyulur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Uhuvvet, sevmek, İslâmiyet’in mizacıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.