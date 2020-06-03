“Ya daha kolay bir çaresini bulun veya buna taraf olun!”

Hakikî ve samimî bütün dindarlara, müezzinlere, imamlara, vaizlere, müftülere, ilahiyatçılara, tefsir, hadis, kelâm, tasavvuf, fıkıh, ahlâk ve sair İslâm ilimleri ile İslâm tarihi uzmanlarına, psikologlara, sosyologlara, pedagoglara, eğitim- cilere, manevî, sosyal, fen ilimleri uzmanlarına, akademisyenlere, gazetecilere, yöneticilere...
Hülâsa ehl-i ilim ve ehl-i tefekkür, ehl-i insaf ve ehl-i vicdana Bediüzzaman’ın şu çağrısını hoparlör ile çok yüksek perdeden nida edip hatırlatıyoruz:
“Madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk; o ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, taraftar olsunlar. Ulemâü’s-sû’ hakkında bir tehdid-i azîm var; bu zamanda ehl-i ilim ziyade dikkat etmeli.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 413.)
Ki, bazıları, “Medeniyet krizini Bediüzzamanla aşacağız!” diye koronadan önce o noktaya gelmiş ve aşmış bile! (Prof. Dr. Yusuf Kaplan, vd.)
Bediüzzaman’ın Risale-i Nur ile bulduğu kolay çare nedir? Özetle;
● Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki iman, ibadet, ahlâk, ukubat hakikatlerini, bütün alt başlıklarıyla ispat ve izah etti.
● Sosyal hayat düsturlarını ispat ve izah etti.
● Ferd olarak çocuk, genç, kadın, ihtiyar, hasta, müttakilerin, aile ve toplumların bütün ruh / duygu ve nefis terbiyesini (ma’rifetü’n-nefsi) bütün boyutlarıyla ortaya koydu.
● Tefsir, hadis, kelâm, tasavvuf, ahlâk, fıkıh, İslâm ilimleri literatüründeki bütün kelime, mefhum ve kavramları kullanarak hakikatlerini ispat ve izah etti.
● İslâmın ve insanlığın en muğlak, zor, çetrefilli meselelerini gayet net bir şekilde ortaya koydu.
● Bütün suallerimizi cevaplandırdı.
● Ahirzamanın dehşetli şahısları Deccal / Süfyan’ı, beklenen en büyük müceddidi ve mehdi meselelerini ispat ve izah ile tanıttı.
● Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimaî, siyasî ölçü, prensip, strateji ve hizmet metotlarını izah ve ispat etti.
O halde, “Ya daha kolay bir çaresini bulun veya Risale-i Nur’a taraf olun!” çağrısına uymak gerekmiyor mu?