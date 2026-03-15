Ramazan şerbeti yapıyoruz

Faaliyet köşesi

Merhaba arkadaşlar. Ramazan ayı bitmeden sizlere denemenizi tavsiye edeceğim bir tarifim var. İftarda içimizi serinletecek çok güzel bir Ramazan şerbeti yapabiliriz. Hazırlaması çok kısa sürüyor.. Şerbetimiz “reyhan” bitkisinden yapılıyor. Okullarınız tam da ara tatile girmişken, bir büyüğünüzden yardım alarak bu şerbeti yapmanın tam zamanı.

MALZEMELER:

• 1 demet reyhan

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 tatlı kaşığı limon tuzu

• 2 litre kaynar su

YAPILIŞI:

Reyhanı güzelce yıkıyoruz. Geniş bir tencerede iki litre suyu kaynatıyoruz. Kaynayan suyun içine yıkadığımız reyhanları koyuyoruz. Üzerine şeker ve limon tuzumuzu ilâve ediyoruz. Toz şeker eriyene kadar karıştırıyoruz.

Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp reyhanların demlenmesini yani rengini vermesini ve şerbetimizin soğumasını bekliyoruz. İstersek demlenme esnasında içine birkaç karanfil ya da bir adet kabuk tarçın atabilirsiniz. Soğuyan şerbetimizi süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Ramazan şerbetimiz hazır. Afiyet olsun.