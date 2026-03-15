Kardeşlik sofraları

Yeni Asya okuyucuları olarak gerçekleştirdiğimiz iftar programı, Ramazan ayının ruhuna yakışır bir birlik ve beraberlik tablosuna vesile oldu.

Aynı sofranın etrafında toplanmak, sadece bir iftar programı icra etmek değil; kalplerimizi birbirine daha da yaklaştıran, muhabbetimizi arttıran ve uhuvvetimizi kuvvetlendiren müstesna bir buluşma oldu.

Program boyunca hissedilen samimiyet, içtenlik ve kardeşlik havası hepimizi derinden etkiledi. İftar öncesinde yapılan sohbetlerde Ramazan’ın sabır, şükür ve paylaşma hakikati üzerinde duruldu. İnsan, aynı nimeti paylaşınca nimetin kıymetini daha iyi anlıyor; aynı duaya “amin” deyince kardeşliğin lezzetini daha derinden hissediyor. O akşam da öyle oldu. Ezanın okunmasıyla birlikte açılan eller, yapılan dualar ve edilen şükürler gönüllerimizi birleştirdi.

Büyüklerimizin nasihatleri, gençlerimizin heyecanı ve çocuklarımızın neşesiyle ortam adeta bir aile meclisine dönüştü. Uzun zamandır görüşemeyen kardeşlerimiz hasret giderdi, hal hatır soruldu, gönüller alındı. Ramazan’ın rahmet iklimi hepimizi kuşattı; kalplerimizdeki muhabbet tazelendi. Bu güzel programın hazırlanmasında ve düzenlenmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederiz. Özellikle bu güzel buluşmaya vesile olan ve büyük gayret gösteren Şanlıurfa Yeni Asya ekibine teşekkür ederiz. Gösterdikleri samimiyet, gayret ve fedakârlık bu anlamlı programın gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

Cenâb-ı Hak birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Kalplerimizi birbirine ısındırsın, aramızdaki uhuvveti ziyadeleştirsin. Sofralarımızdan bereketi, hanelerimizden huzuru eksik etmesin. Bizleri ihlâs, sadâkat ve hizmet şuuruyla daim kılsın.

“İman bir intisaptır; intisap ise bir kuvvettir.” hakikatini bizlere yaşatsın. Kardeşliğimizi dün-yevî menfaatlere değil, rıza-yı İlâhîye bağlayanlardan eylesin. Rabbim yapılan bu hayrı kabul eylesin, nice hayırlı ve bereketli programlarda yeniden buluşmayı nasip etsin. Âmin.

