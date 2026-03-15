"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Kardeşlik sofraları

Eren Salih SEZEN
15 Mart 2026, Pazar
Yeni Asya okuyucuları olarak gerçekleştirdiğimiz iftar programı, Ramazan ayının ruhuna yakışır bir birlik ve beraberlik tablosuna vesile oldu.

Aynı sofranın etrafında toplanmak, sadece bir iftar programı icra etmek değil; kalplerimizi birbirine daha da yaklaştıran, muhabbetimizi arttıran ve uhuvvetimizi kuvvetlendiren müstesna bir buluşma oldu.

Program boyunca hissedilen samimiyet, içtenlik ve kardeşlik havası hepimizi derinden etkiledi. İftar öncesinde yapılan sohbetlerde Ramazan’ın sabır, şükür ve paylaşma hakikati üzerinde duruldu. İnsan, aynı nimeti paylaşınca nimetin kıymetini daha iyi anlıyor; aynı duaya “amin” deyince kardeşliğin lezzetini daha derinden hissediyor. O akşam da öyle oldu. Ezanın okunmasıyla birlikte açılan eller, yapılan dualar ve edilen şükürler gönüllerimizi birleştirdi.

Büyüklerimizin nasihatleri, gençlerimizin heyecanı ve çocuklarımızın neşesiyle ortam adeta bir aile meclisine dönüştü. Uzun zamandır görüşemeyen kardeşlerimiz hasret giderdi, hal hatır soruldu, gönüller alındı. Ramazan’ın rahmet iklimi hepimizi kuşattı; kalplerimizdeki muhabbet tazelendi. Bu güzel programın hazırlanmasında ve düzenlenmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederiz. Özellikle bu güzel buluşmaya vesile olan ve büyük gayret gösteren Şanlıurfa Yeni Asya ekibine teşekkür ederiz. Gösterdikleri samimiyet, gayret ve fedakârlık bu anlamlı programın gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

Cenâb-ı Hak birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Kalplerimizi birbirine ısındırsın, aramızdaki uhuvveti ziyadeleştirsin. Sofralarımızdan bereketi, hanelerimizden huzuru eksik etmesin. Bizleri ihlâs, sadâkat ve hizmet şuuruyla daim kılsın.

“İman bir intisaptır; intisap ise bir kuvvettir.” hakikatini bizlere yaşatsın. Kardeşliğimizi dün-yevî menfaatlere değil, rıza-yı İlâhîye bağlayanlardan eylesin. Rabbim yapılan bu hayrı kabul eylesin, nice hayırlı ve bereketli programlarda yeniden buluşmayı nasip etsin. Âmin.

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Husiler: İran'ın yanında savaşa dahil olmamız sadece an meselesi

    Sanchez Avrupa'nın itibarını kurtardı

    Macron: Hiç kimseye karşı savaşta değiliz

    Gazze’de kum fırtınası

    Üs resmiyette Türkiye’ye ait

    Garantör ülkeler nerede?

    MSB füze savunmasına ilişkin sorulara cevap verdi

    "Savaşı iliklerime kadar hissettiğimde biter"

    Polonya: İran ABD'ye tehdit değil

    İngiltere ve bazı AB üyesi ülkelerin bölgeye askeri sevkiyatları sürüyor

    İran'a 7 bin 600, Lübnan'a bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdi

    Fatih'te apartmanda yangın: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Trump: İran'ın Hark Adası'nı hedef aldık

    ABD 14 günde 3,84 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti

    Anadolu Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

    Yurdun doğusu için yağış uyarısı

    Prof. Dr. İlber Ortaylı vefat etti

    4 milyon kişi savaş mağduru

    Cepheye önce Trump gitsin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Genel

    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ardahan-Şavşat yolu çığ sebebiyle ulaşıma kapatıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.