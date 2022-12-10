Türkçe günlüğü

Adamın Türkçesi yok!
Yoo, yo; kravatı var!
Adamın Türkçesi yok!
Parası, diploması var!
Adamın Türkçesi yok!
Bi' havası var, bi' havası!
Adamın Türkçesi yok!
Yok işte; zorla değil ya!
Adamın Türkçesi yok!
Etrafı dolu dolu, haa!
Adamın Türkçesi yok!
Kerli ferli, özel de şoförlü!
Adamın Türkçesi yok!
İşi götürüyor ya!
Adamın Türkçesi yok amma;
Evde oturmuyor benim gibi!
Adamın Türkçesi yok!
Hem yazıyor, hem konuşuyor!
Adamın Türkçesi yok!
Üstelik cesur, abi!
*
Bir araştırma yapılsın mı: "Ne kadar Türkçe konuşuyoruz?" diye...
Okulların Türkçe notu kaç dersiniz? Düşük... Ve bu okullardan çıkan bir kişi var mı dünya çapında!
Niyetim, bir yerleri, birilerini didiklemek değil; sorgulamak! "Nereye gidiyoruz?" diye... durup düşünmeyelim mi!
*
Ülkemizin âcilen, kâmilen Türkçeye ihtiyacı var! Bunu kim duyar da kim anlarsa... işe koyulsun!
Dilimizi konuşmaya başladığımızda... işlerimizin kolaylandığını görüp hayret çığlıkları atacağız!
Kabul edelim ki ke-ke-me-yiz!
*
İnsan gibi yaşayacaksak cumhuriyetle kavga edilmez!
Yalnız içinde demokrasi, adalet, hak, hukuk, hürriyet, kanun önünde eşitlik gibi hazineler de olacak.
Ve en önde lisan-ı münasip…
*
Eğitim, eğitim deyip işi zorlaştırmayalım. Zor sanmayalım bu güzel işi. Önce Türkçe öğreteceğiz okullarda; anlaştık mı! Ötesi gelir. Dilini konuşamayan birine bir çuval ders, okul kitabı kampanyaları falan gerekli/gereksiz desem "taraf" tutmuş olup a'rafta kalırım.
Haftada bu kadar Türkçe; Türkçemiz bozuk...
Haftada bu kadar İngilizce; havaryu?
Haftada bu kadar matematik; sonuç: perişan x perişan...
Ömürde on iki yıl eğitim ve… (itina ile kabiliyetli çocuklar öğütülür!)
*
Türkçe; sadece Türk'ün konuştuğu dil değil ki...
Hem Türkçede sadece Türkçe kelimeler mi var! Arapça var; hem de ne hem... Meselâ hem; Farsça ve, "ve" Arapça... Meselâ; meselâ Arapça...
Yani diller haddinden fazla akraba...
Daha devam edeyim mi...
Türkçe ötelerin dili...
Dilimizin dilini önce kendimize tercüme edelim!
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Ne yapıyorsun, diyorlar. Ne yapılabilirse onu yapıyorum. Paranın sayıldığı; kelimelerin sayılmadığı bir çağda… kelimeleri “saymaya” çalışıyorum.
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Not: Yukarıdaki tesbitlere katılmıyorsanız gülün geçin; katılıyorsanız da... yoksa sinirleriniz bozulur.
Daha cumhuriyet kurulalı çok olmadı; yüz sene daha bekleriz; acele etmeyelim. Zaten ihtiyaç halinde Almanya'dan, ordan burdan “beyin” ithal ediyoruz. Bizim genç beyinler de oralara gidiyor.
Okullarımız; dostlar alışverişte görsün diye... [mi?!]