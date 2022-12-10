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10 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Türkçe günlüğü

Ali HAKKOYMAZ
10 Aralık 2022, Cumartesi
TÜRKÇESİZ ADAMLAR

Adamın Türkçesi yok!

Yoo, yo; kravatı var!

Adamın Türkçesi yok!

Parası, diploması var!

Adamın Türkçesi yok!

Bi' havası var, bi' havası!

Adamın Türkçesi yok!

Yok işte; zorla değil ya!

Adamın Türkçesi yok!

Etrafı dolu dolu, haa!

Adamın Türkçesi yok!

Kerli ferli, özel de şoförlü!

Adamın Türkçesi yok!

İşi götürüyor ya!

Adamın Türkçesi yok amma;

Evde oturmuyor benim gibi!

Adamın Türkçesi yok!

Hem yazıyor, hem konuşuyor!

Adamın Türkçesi yok!

Üstelik cesur, abi!

*

Bir araştırma yapılsın mı: "Ne kadar Türkçe konuşuyoruz?" diye... 

Okulların Türkçe notu kaç dersiniz? Düşük... Ve bu okullardan çıkan bir kişi var mı dünya çapında! 

Niyetim, bir yerleri, birilerini didiklemek değil; sorgulamak! "Nereye gidiyoruz?" diye... durup düşünmeyelim mi!

*

Ülkemizin âcilen, kâmilen Türkçeye ihtiyacı var! Bunu kim duyar da kim anlarsa... işe koyulsun! 

Dilimizi konuşmaya başladığımızda... işlerimizin kolaylandığını görüp hayret çığlıkları atacağız! 

Kabul edelim ki ke-ke-me-yiz!

*

İnsan gibi yaşayacaksak cumhuriyetle kavga edilmez! 

Yalnız içinde demokrasi, adalet, hak, hukuk, hürriyet, kanun önünde eşitlik gibi hazineler de olacak. 

Ve en önde lisan-ı münasip…

*

Eğitim, eğitim deyip işi zorlaştırmayalım. Zor sanmayalım bu güzel işi. Önce Türkçe öğreteceğiz okullarda; anlaştık mı! Ötesi gelir. Dilini konuşamayan birine bir çuval ders, okul kitabı kampanyaları falan gerekli/gereksiz desem "taraf" tutmuş olup a'rafta kalırım.

Haftada bu kadar Türkçe; Türkçemiz bozuk...

Haftada bu kadar İngilizce; havaryu?

Haftada bu kadar matematik; sonuç: perişan x perişan...

Ömürde on iki yıl eğitim ve… (itina ile kabiliyetli çocuklar öğütülür!)

*

Türkçe; sadece Türk'ün konuştuğu dil değil ki... 

Hem Türkçede sadece Türkçe kelimeler mi var! Arapça var; hem de ne hem... Meselâ hem;  Farsça ve, "ve" Arapça... Meselâ; meselâ Arapça... 

Yani diller haddinden fazla akraba... 

Daha devam edeyim mi... 

Türkçe ötelerin dili... 

Dilimizin dilini önce kendimize tercüme edelim!

*

Ne yapıyorsun, diyorlar. Ne yapılabilirse onu yapıyorum. Paranın sayıldığı; kelimelerin sayılmadığı bir çağda… kelimeleri “saymaya” çalışıyorum.

*

Not: Yukarıdaki tesbitlere katılmıyorsanız gülün geçin; katılıyorsanız da... yoksa sinirleriniz bozulur. 

Daha cumhuriyet kurulalı çok olmadı; yüz sene daha bekleriz; acele etmeyelim. Zaten ihtiyaç halinde Almanya'dan, ordan burdan “beyin” ithal ediyoruz. Bizim genç beyinler de oralara gidiyor. 

Okullarımız; dostlar alışverişte görsün diye... [mi?!]

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