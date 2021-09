Arkadaş seçiminde ölçü

Arkadaş seçiminin önemini bilmeyen yoktur. Ancak arkadaş seçimini bilerek yapan var mıdır? diye sorabiliriz. Veya arkadaş seçiminde hangi ölçüler esas alınıyor, hangi ölçüler esas alınmalı?

Bir anekdot: Öğretmen sınıfa girince ayakta tartışan iki öğrenciden birinin diğerine ‘’hayvan’’ dediğini duydu. Öğrenciye: Kime diyorsun o sözü?

Hayvan kelimesini kullanan öğrenci: Arkadaşıma söyledim öğretmenim.

Öğretmen: Bizde, ‘Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim’ diye bir söz var, biliyor muydun bu sözü?

Arkadaş seçerken genelde, huyu huyuma suyu suyuma uygun birini seçerim düşüncesi insanlarda hâkim. Yani seçtiğim arkadaş, hoşlandığım şeylerden hoşlanmalı, benim nefret ettiğim şeyleri o sevmemeli. En az birkaç yönümüzün ortak olması gerekir. Yoksa nasıl arkadaşlık kurabiliriz. Ben futboldan hoşlanıyorsam o futbolu sevmiyorsa konuşacak ortak konumuz olmaz. ‘Bu her alanda böyledir’ görüşü, arkadaş seçiminde öne çıkıyor.

Arkadaş seçiminde gaye, (sevdikleri veya sevmedikleri) ortak konularda konuşmak, birbirine destek vermek midir? Yoksa, bizde olmayan güzel özelliklere sahip birinin olması ve yeri, zamanı geldiğinde bilmediğimiz konularda bize yardımcı olacak böyle birine ihtiyaç duymanın sonucu mudur?

Bir Nur Talebesi, arkadaş seçiminde; kendisiyle birlikte gününü gün edecek, ibadet ruhu eksik, hizmet etse hizmeti gösteriş için yapan, eleştiriyi (*) tenkit olarak algılayan ve her zaman (olumlu-olumsuz) her şeyi tenkit etmeyi görev bilen… kişilerle arkadaşlık kurmama iradesine sahip olmalı. “Kır atın yanında duran; ya tüyünden, ya huyundan’’ sözü tam da arkadaşlar arasındaki etkileşimi anlatmaktadır. Kişi birlikte arkadaşlık kurduğu kimselerin karakter ve davranışlarından çok şey kapar, arkadaşında gördüğü davranışları, kendi malı gibi kullanmak için alır. Bedbin, yani dünyaya, olaylara ve davranışlara hep olumsuz bakan, kısaca hep bardağın boş tarafını nazara veren kişilerin yanında uzun süre kalan; kendinde müthiş bir eleştiri gücünün yeşermeye başladığını fark eder. Ümitsiz insanların ümitsizlik sebeplerine bakıldığında hayattaki bütün olumsuzluklara takıldığını, zamanını ve enerjisini hep onlara yönlendirdiğini görürüz. Hatta o şekle gelir ki, şevk ve gayret verecek durumların dahi olumsuzluklarını (bazen varsayımlarla) öne çıkarır. Bedbinlik, bakış açısını ve düşünce dünyasını esir almıştır. Bu bakış ve davranışı, kendine has kalmaz, yanındakileri de etkiler.

Kişi arkadaş edineceği kişide bazı özellikler aramalı.

Bir Yol Haritası: Yâ Resulallâh! Hangi arkadaşımız daha hayırlıdır?

Görüldüğünde size Allah’ı hatırlatan. Konuştuğunda ilminizi arttıran. Yaptığı işlerle ahireti hatırınıza getiren kimsedir. (Da’ifut-tergib vet-terhib)

Özellikle bir Nur Talebesi arkadaş seçiminde Hz. Peygamberin (asm) bu tavsiyelerini ölçü almalıdır.

Farklı özelliklere sahip kişiyle arkadaşlık kurmak, yeni şeyler öğrenmektir. Arkadaş, bilmediğimiz konularda destek olandır. Arkadaşın düzgün hal ve hareketlerine bakıp kendi yanlışlarımızı düzeltebiliyorsak, arkadaşlık odur. Sadece sözleriyle değil, davranış ve yaşayışıyla da örnek olabiliyorsa, bizi bulunduğumuz durumdan olumlu olarak bir üst basamağa çıkmakta yardımcı oluyorsa; budur arkadaş.

Arkadaş olarak seçtiklerimizde aradığımız özellikleri, birine arkadaş olduğumuzda da dikkate almalıyız. Arkadaş olduğumuz kimseyi, her şeyden önce, maddî ve özellikle manevî açıdan zarara sokacak davranışlarda bulunmamalıyız. Ona zarar vermemeyi düşünmek, aslında kendimize çeki düzen vermektir. Arkadaşı düşünürken kendimizi şekillendiririz. Arkadaşıma yanlış örnek olmamak için kendimi düzeltmem; bu iki taraflı güzel bir eğitim yoludur.

Hayatta, faydalı olmaktan önce zararlı olmamak gelir. Onun için “Def’i şer celb-i nef’a racihtir’’ denilmiş. Yani önce şerre, olumsuza, yanlışa kendi dünyasında yer vermemek, onları çevresine yanaştırmamak gelir. Faydalı olanı yapmak ondan sonra gelir. Aslında kötülüklerden, şerden, çirkinlikten, yanlıştan kaçınmak en büyük hayırdır, güzelliktir. İyiye, güzele, faydalıya ulaşmak; aslında kötü, faydasız ve zararlıyla mücadele ve başarı sonucudur.

Arkadaşın insan hayatındaki yeri ve önemi satırlarla anlatılacak kadar basit bir hadise değildir. Sadece Hz. Peygamber’in (asm) “arkadaşlarım’’ dediği sahabelerini düşünmek, arkadaşlığın nerelere vardığını anlamak açısından önemlidir.

Rabbim, iyi arkadaş bulmak ve iyi arkadaş olmak özlemimizi gidersin.

* Eleştiri: Bir konuyu, insanı, eseri… doğru ve yanlışlarıyla birlikte değerlendirmek. Sadece iyi yönleri anlatılırsa, “övgü’’; sadece yanlışları dile getirilirse “tenkit’’ olur.