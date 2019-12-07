"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Kalkınmanın neresindeyiz? (3)

Bilal Said PARLAKOĞLU
07 Aralık 2019, Cumartesi
Mutlu muyuz?

2014-2018 yılları arasındaki kalkınma hedeflerini belirleyen Onuncu Kalkınma Plânı’nın bir diğer temel hedefi de, “Türk vatandaşlarının mutlu, müreffeh ve onurlu bir şekilde yaşaması; bu yönde bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, özgür, sağlıklı, güvenli ve yüksek standartta yaşam sürebilecekleri sosyal bir ortamın oluşturulması” olarak belirlenmiş.

TÜİK verilerine baktığımızda 2014 yılında Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre genel olarak “mutlu” olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 56,3; “mutsuz” olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 11,7; “geleceğe dair umut” oranı yüzde 73,8 olarak belirlenmiş. 2018 yılına gelindiğinde ise “genel olarak mutlu” olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 53,4; “mutsuz” olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 12,1; “geleceğe dair umut” oranı yüzde 72,1 olarak ölçülmüş. Demek ki 2014’ten 2018’e vatandaşların “mutluluk seviyeleri” yükselmemiş, düşmüş…

Şimdi bu rakamları iyimser olarak değerlendirenler olabilir, ancak yarısından biraz fazlasının kendisini “mutlu” olarak tanımladığı bir ülkeyi “müreffeh ve mutlu” olarak tanımlamak pek mümkün durmuyor.

Uluslar arası endekslere baktığımızda ise Sosyal İlerleme Endeksi’nde 2014 senesinde 64. sırada olan Türkiye 2018 senesinde 75. sıraya gerilemiş. Anlaşılan o ki kalkınma plânı kendisinden beklenen mutluluğu da getirememiş.

***

İnsan hakları, FERDÎ HÜRRİYETler, yoksulluk…

Kalkınma Plânı’nın bir diğer temel hedefi de; “İnsan haklarının ve ferdî özgürlüklerin adil ve hızlı çalışan bir hukuk sistemiyle garanti altına alındığı; etkili, öngörülebilir ve kurumsallaşmış kamu politikaları ile fırsat eşitliği sunan; erişilebilir ve nitelikli kamu hizmetleriyle desteklenen toplumsal ve idarî bir yapının oluşturulması” olarak tanımlanmış ayrıca yoksulluğun azaltılarak toplumsal refahın yaygınlaştırılmasının esas olduğu vurgulanmış.

Freedom House tarafından yayınlanan ve “bireysel özgürlükleri” inceleyen Dünya Özgürlük Endeksine bakıldığında 2014 senesinde “kısmî özgür” olarak adlandırılan Türkiye, aynı kuruluşun 2018 raporunda “özgür değil” olarak sınıflandırılmış. Anlaşılan o ki hürriyetten yana bir ilerleme kaydedememişiz.

Basın hürriyeti kısmında ise durum daha vahim. Sınır Tanımayan Gazeteciler’in 2014 raporunda 154. sırada bulunan Türkiye, 2018 yılında 157. sıraya gerilemiş. Raporda toplam 180 ülke olduğunu hatırlatmakta da fayda var.

Dünya Adalet Projesi (JWP) Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ne göre de 2014 yılında 59. sırada olan Türkiye, 2018 yılında 111. sıraya gerilemiş.

Öyle ise kalkınma plânında hedeflenen “İnsan hakları ve bireysel özgürlükler” açısından herhangi bir ilerlemeden bahsetmek de pek mümkün görünmüyor.

***

BİZ BU PLÂNI NEDEN YAPTIK?

Yoksulluk ve refah açısından değerlendirme yaptığımız zaman ise önümüze şöyle bir tablo çıkıyor: Türk-İş verilerine göre 2014 yılında 4.014 lira olan yoksulluk sınırı 2018 yılında 6.322 lira olmuş. Asgarî ücretin her iki dönemde de yoksulluk sınırı altında olduğunu düşündüğümüzde “yoksulluğun azaltılıp refahın yaygınlaştırılması” da uzak bir hedef olarak karşımızda duruyor.

Bu hedeflerin aynı şekilde On Birinci Kalkınma Planı’nda da bulunduğu düşünüldüğünde “bir arpa boyu yol”un bile hatırı sayılır bir ilerleme olabileceği akla geliyor. 

Madem aynı hedefleri tekrar yazıyoruz, biz bu onuncu plânı neden yaptık?

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İzlanda'da yeni model: İnsani değerler ekonomisi

    İslâm dünyası, Çin zulmüne neden sessiz?

    Para kazanılmayan yerde yatırım da olmaz

    Zor kararmış!

    Kenan Evren ismi tabelâlardan siliniyor

    Adalet Bakanı Gül: Canileri adalete teslim etmekle kurtulamayız

    Bahçeli’nin ‘af teklifini’ geri çekmesi ne anlama geliyor?

    Halkbank dâvâsında “baskı” şikâyeti

    Suriyeliler güvenli bölgeyi istemiyor

    ABD, 4 Iraklı yetkiliye yaptırım kararı aldı

    Bağdat'ta göstericilere ateş açıldı: 7 ölü

    AKP'de peş peşe istifa haberleri

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya seyahat uyarısı

    Lavrov, Suriye’de terörle mücadeledeki son gelişmeleri aktardı

    Angela Merkel, Auschwitz'i ziyaret etti

    Ağrı ve Bingöl'de deprem

    Lübnan yardım arıyor

    Hulusi Akar: Terörle mücadele konusunda yalnız bırakıldık

    Sosyal Adalet Endeksi’nde sondan ikinciyiz

    KPSS-2019/6 sonuçları açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Eylül’den 15-20 Temmuz’a
    Ahmet BATTAL

    Kenya Ülkü Ocakları yine mi devrede?
    Genel

    İzlanda'da yeni model: İnsani değerler ekonomisi
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın son “NATO kırılması”
    Yasemin YAŞAR

    Sosyal medya ve suretperestlik hastalığı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Hatalardan ders almak
    Sebahattin YAŞAR

    Psikolojik sağlamlık ne ile sağlanacak?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Şarktaki, medrese Seydaları ve Bediüzzaman
    Risale-i Nur'dan

    Mevcudat, bütün zerratıyla Hâlık’ı gösteriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.