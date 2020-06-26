"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Battı balık yan gider

Bilal Said PARLAKOĞLU
26 Haziran 2020, Cuma
Koronavirüsün vatandaşın ve esnafın dünyasındaki etkisini görebileceğimiz Haziran ayı güven endeksleri sonunda açıklandı.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Nisan ayında en düşük seviyeleri gören endeksler Haziran ayına doğru azıcık yükselse de hâlâ alarm seviyesinde.

Tüketici endeksi Haziran ayında 200 üzerinden 62,6 olarak ölçülmüş. Tüketici güven endeksinin alt boyutlarında en düşük değer ise “gelecek 12 aylık dönemde konut satın alma veya inşa etme ihtimali” değerinde olmuş. İnşaat sektörünü desteklemek için açıklanan konut destek kredileri düşünüldüğünde inşaat sektörünün ciddî bir darboğaza gireceğini söylemek çok zor değil. Vatandaş parasını harcamayı düşünmüyor, fakat konut almayı aklından bile geçirmiyor. Aynı şekilde “gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali” de oldukça düşük vatandaş parasını biriktireceğinden de ümitli değil. Vatandaş bugünü için geleceğinden olabildiğince fedakârlık etmeye çalışıyor. Yarın ile bugünü satın almaya çalışıyoruz. 

Geçen dönemde kredi sistemine ilk defa giren sayısında 190 bin kişilik bir artış olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda vatandaşın ekonomiye güvenmemesine rağmen günü kurtarmayı düşündüğünü söylemek mümkün. Vatandaş ekonomiden yana karamsar ve “battı balık yan gider” mantığı ile hareket etmeye mecbur kalmış. Gelecek dönemde geri ödenemeyen mikro-kredilerin bankaların sırtında yük olması ihtimali gittikçe yükseliyor. 

ÜRETİCİ UMUTLU OLSA DA…

Sektörel güven endeksinde ise daha farklı bir durum var. Sektörel güven endeksinde en düşük güven hizmet sektöründe olmuş, yine de hiçbir sektör karamsarlık sınırını aşabilmiş değil. 200 üst sınırı üzerinden hizmet sektörü 55,5; inşaat sektörü 78; perakende ticaret sektörü ise 86,4 seviyesinde. Hizmet sektöründe “son 3 ayda iş durumu” göstergesi 38,2 seviyesinde iken bu göstergenin perakende sektöründe eşdeğer göstergesi 48,6; inşaat sektöründe ise bu değer 74,6 düzeyinde. Sektörlerin gelecek 3 aylık dönemdeki beklentileri ise karamsarlık sınırının 2-3 puan üzerinde, fakat işin “tüketici güven endeksi” tarafı bu beklentinin karşılanmayacağını, dolayısıyla sektörlerin önümüzdeki 3 ay boyunca iş yapma umudunun boşa düşeceğini gösteriyor. 

İnşaat sektöründe Haziran ayında girişimlerin yüzde 68,9’u faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtmiş. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; “finansman sorunları”yüzde 36,8; “talep yetersizliği” yüzde 34,5 ve “diğer faktörler”yüzde 32,8 değerinde ölçülmüş. Finansman sorunları üreticinin sıkıntı yaşadığını, talep yetersizliği ise tüketicinin sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Üretici, tüketiciye nispeten gelecekten yana umutlu da olsa, tüketiciler gelecekten yana ümitli değil. Her iki taraf da ümitli olmadıkça durum kötüye gidecek gibi duruyor.

EKONOMİYİ TEK KELİME İLE SORARSANIZ…

9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in güzel bir sözü var; “Bana Türkiye’nin durumunu bir kelimeyle anlatın derseniz ‘iyidir’ derim. İki kelimeyle anlatın derseniz ‘iyi değildir’ derim.” 

Yani demek istiyor ki meseleye yüzeysel bakarsanız durum iyidir, fakat detaya inerseniz durum pek de iyi değildir. 

Günümüzde bana mevcut ekonomimizi tek kelime ile anlat derseniz “kötüdür” derim, detaya inelim iki kelime ile anlatın derseniz “çok kötüdür” derim. Ekonomi sathî bakıldığında bile kötü görünüyor maalesef. Detaylar ve kelimeler arttıkça durumun vehâmeti daha da ortaya çıkıyor.

Okunma Sayısı: 375
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    28 Şubat zihniyeti devrede

    Mezunların istihdamı güçleşiyor

    Liverpool, şampiyonluğunu ilan etti

    Beşiktaş'ta 2 futbolcuda Kovid-19 tespit edildi

    Akşener: Orta sınıf sıkışmış durumda

    Koca: Yeni vaka sayılarımız tedbirlerin azaldığını gösteriyor

    'Yoğun bakımın bir gününe şahit olsanız, dışarıya burnunuzu çıkarmazsınız'

    Güney Kore'den Kuzey Kore'ye: Savaşı sonlandıralım

    En fazla ölümün görüldüğü 3. ülke olan İngiltere'den son durum?

    ABD'de son 24 saatte 808 ölüm ve 38 bin 499 yeni vaka gözlemlendi

    AYM'den YKS kararı

    Sağlık Bakanlığı, iş yerlerine ilişkin tedbirleri güncelledi

    Kongo'daki 10’uncu dalga Ebola salgını sona erdi

    Van Valisi Bilmez: Bölgede ağır hasarlı yapılarımız var

    SNHR: Suriye'de 14 binden fazla kişi işkenceyle öldü

    Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyona yaklaştı

    Van - Özalp'ta 5,4 büyüklüğünde deprem: Yetkililerden ilk açıklamalar

    "Toprağın titrediğini hissediyoruz ama korkmuyoruz"

    Maske fiyatlarına ilişkin TÜDEF'ten uyarı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sıra diğer utançların bitirilmesinde
    Genel

    28 Şubat zihniyeti devrede
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Battı balık yan gider
    Ali FERŞADOĞLU

    Hepimize farz değil mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasiye kerhen geçiş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Hakaret davaları”yla hukukun darbelenmesi
    İbrahim ERSOYLU

    Yeni Asya’nın şahs-ı manevîsi ve savrulma
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Çoklu barolardan, tekli anıtkabire

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.