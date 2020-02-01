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Gençler yine işsiz

Bilal Said PARLAKOĞLU
01 Şubat 2020, Cumartesi
TÜİK, Ocak ayının başında 2019 Ekim ayı işgücü istatistiklerini açıkladı.

Bu verilere göre toplam işsizlik oranı 4 milyon 396 bin kişi ile yüzde 13,4 olmuş. Geçen yıla göre işsizlik oranı yüzde 1,8 oranında artmış, işsizler ordusuna 608 bin kişi daha eklenmiş. Öte yandan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,3 olmuş. Geçen yıla göre genç işsizlik oranı yüzde 3 oranında artmış, 124 bin genç daha işgücüne katılmamış. 

Tabiî TÜİK’in genç işsizlik tanımının sadece 15-24 yaş aralığını kapsadığını hatırlatmakta fayda var. TÜİK istihdam verilerine göre 24 yaşını geçen birisi artık genç sayılmıyor! Bu yaş aralığındaki gençlerin büyük çoğunluğunun okul okuyan kesim olduğunu ve bu nedenle işgücü istatistiklerine dahil edilmediğini de hatırlatmak lâzım. Bu hesap 15-30 yaş arası yapılamıyor. Çünkü TÜİK 15-30 yaş arası işgücü miktarını açıklıyor, fakat aynı yaş aralığındaki işsiz sayısını açıklamıyor.

Öte yandan 15-35 yaş aralığındaki işsizlik verilerine baktığımızda işgücü oranının bir yıl içerisinde yüzde 1,8 oranında azaldığını görüyoruz. Buna rağmen aynı yaş aralığında işsiz sayısı yüzde 18,96 oranında artmış. 

15-65 yaş aralığında hesaplanan işsiz sayısının yüzde 59,73’ü ise 15-35 yaş aralığındaki insanlardan oluşuyor. Bu yaş grubunun toplam işgücündeki payı ise sadece yüzde 42. Yani işsiz kalanların büyük çoğunluğu genç nüfus. Mevcut istihdamda olanlar ise zaten daha önceki dönemlerde iş bulmuş olan 35-65 yaş aralığındaki kişiler. Anlaşılan o ki hükümet gençlere istihdam sağlayamamış. Gençler yine işsiz…

ÜNİVERSİTELİLER İŞ BULMA ÜMİDİNİ KAYBETMİŞ…

TÜİK’in açıkladığı verilerden birisi de iş gücüne dahil olmayanların ya da iş aramaktan vazgeçenlerin sebebi. Bu sebepler arasında evlilik, eğitim, emeklilik, çalışamayacak durumda olmak ve iş bulma ümidinin kalmaması gibi değişkenler var. Bu verilerden en çarpıcı olanı bir sene içinde iş bulma ümidi kalmadığı için iş aramayı bırakanlar. Bu sayı 1 sene içerisinde yüzde 37,73 oranında artarak 668 bin olmuş. Yani bir sene içerisinde 668 bin kişi iş bulamayacağı düşüncesiyle iş aramaktan vazgeçmiş.

Üniversite mezunları bazında bu verilere baktığımızda 2018 Ekim ayında iş bulamayacağı düşüncesi ile iş aramayı bırakanların miktarı 79 bin iken 2019 Ekim ayında bu sayı 109 bine çıkmış, yüzde 37,97 oranında bir artış olmuş. 

Üniversite mezunları için yeterli istihdam sağlanamadığı takdirde bu sayı gittikçe artacak gibi görünüyor. Üniversite mezunları iş bulmaktan yana ümidini kaybetmiş. Üniversite mezunları iş bulma ümidini kaybediyorsa istihdam sağlaması gerekenler başını iki elinin arasına alıp düşünmeli…

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