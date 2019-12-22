Akademik makale üretiminde Türkiye nerede?

Bilim ve mühendislik alanında dünyada en çok bilimsel makale üreten ülkeler arasında Türkiye, birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

'68 rektörün uluslararası araştırmalarda aldığı atıf sayısı sıfır!'

ABD Ulusal Bilim Vakfı, bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve konferanslarda sunulan bildirileri derleyerek dünyada akademik üretimin haritasını çıkarıyor. Euronews’teki habere göre bu hesaplamada uluslar arası Scopus dizinine giren yayınlar ve yazarların uyruğu değil; makale yayımlanırken çalıştığı kurumsal adres esas alınıyor. 2018 yılında bu alanda dünya çapında 2 milyon 556 bin makale veya bildiri yayımlandı.

Çin, zirvede yer aldı

Bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısında Çin 2018 yılında da zirvede yer alarak son iki senede Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) geride bıraktı. Almanyanın 4. sırada olduğu, 99 bin bilimsel üretimle Japonya’nın 5. sırada yer aldığı bildiride, Türkiye ise dünya çapında 17. sırada bulunuyor. 2018 yılında 33 bin 536 makale üreten Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Türkiye ise 2018 yılında bilim ve mühendislik alanında 33 bin 536 makale veya bildiri üretti. Türkiye’nin payı ise yüzde 1,3 oldu. Ancak bu hesaplamada ülkelerdeki üniversite ve akademisyen sayısı değil; yayımlanan toplam makale ve bildiri sayısı esas alınıyor.