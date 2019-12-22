"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Akademik makale üretiminde Türkiye nerede?

22 Aralık 2019, Pazar 20:49
Bilim ve mühendislik alanında dünyada en çok bilimsel makale üreten ülkeler arasında Türkiye, birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

'68 rektörün uluslararası araştırmalarda aldığı atıf sayısı sıfır!'

ABD Ulusal Bilim Vakfı, bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve konferanslarda sunulan bildirileri derleyerek dünyada akademik üretimin haritasını çıkarıyor. Euronews’teki habere göre bu hesaplamada uluslar arası Scopus dizinine giren yayınlar ve yazarların uyruğu değil; makale yayımlanırken çalıştığı kurumsal adres esas alınıyor. 2018 yılında bu alanda dünya çapında 2 milyon 556 bin makale veya bildiri yayımlandı.

Çin, zirvede yer aldı

Bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısında Çin 2018 yılında da zirvede yer alarak son iki senede Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) geride bıraktı. Almanyanın 4. sırada olduğu, 99 bin bilimsel üretimle Japonya’nın 5. sırada yer aldığı bildiride, Türkiye ise dünya çapında 17. sırada bulunuyor. 2018 yılında 33 bin 536 makale üreten Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Türkiye ise 2018 yılında bilim ve mühendislik alanında 33 bin 536 makale veya bildiri üretti. Türkiye’nin payı ise yüzde 1,3 oldu. Ancak bu hesaplamada ülkelerdeki üniversite ve akademisyen sayısı değil; yayımlanan toplam makale ve bildiri sayısı esas alınıyor.

Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2019'un son derbisinde 3 puan Fenerbahçe'nin

    İsrail’de UCM paniği

    Sosyal medya bağımlılığı depresyona sebep oluyor

    Akademik makale üretiminde Türkiye nerede?

    Della Miles: İslam'ı tanıtmayı hedefliyorum

    Hong Kong'dan Uygur Türklerine destek

    Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurladık

    THY ''Uçaklarımızda unutulan eşyalar hakkında" başlığıyla uyarıdı!

    Güvenlik soruşturmasına ilişkin madde kanun teklifinden çıkarıldı

    İdlib'de on binlerce insan yerinden edildi

    Dualar Doğu Türkistan için...

    Afganistan'daki seçimlerin kesin olmayan sonuçları açıklandı

    Uludağ'daki yangın kontrol altına alındı

    90’ların irtica yönetmelikleri gibi

    'ABD, İsrail'i cesaretlendiriyor'

    Kriz demokrasiyle aşılır

    Libya’da da olan sivillere oluyor

    Öğrenciler deneme tahtamız değil

    Sanal âlemin esiri olmayın

    Termik santraller tam gaz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    90’ların irtica yönetmelikleri gibi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahmet Hamdi Aydın
    Misbah ERATİLLA

    Bayram Yüksel ve 27 Numara
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Darbe sonrası çakma partiler
    Ahmet BATTAL

    Diyanete din teklifi mi?
    Abdurrahman AYDIN

    On sekiz bin âleme bir bakış (1)
    Rüstem GARZANLI

    Âh dâvâm!
    Risale-i Nur'dan

    Bizler uzun bir seferdeyiz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kriz demokrasiyle aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.