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11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

'68 rektörün uluslararası araştırmalarda aldığı atıf sayısı sıfır!'

10 Aralık 2019, Salı 17:00
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ÜNİAR Direktörü Prof. Dr. Engin Karadağ yaptığı araştırmaya dayandırdığı bilgilere göre görevde olan 68 rektörün uluslararası araştırmada aldığı atıf sayılarının 0 olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ÜNİAR Direktörü Prof. Dr. Engin Karadağ yaptığı araştırmaya dayandırdığı bilgilere göre görevde olan 68 rektörün uluslararası araştırmada aldığı atıf sayılarının 0 olduğunu söyledi.

Karadağ, "Şu andaki üniversitelerin hâlihazırdaki rektörlerinin 68'nin uluslararası sıfır yayınını var. Yayınlarını sadece Türkiye'de yapmış. 71 rektörümüz hayatlarında yaptıkları araştırmada 0 atıf alıyor. Edirne'den çıktıktan sonra kimse onları tanımıyor" diye konuştu

Peki bilimsel atıf nedir?

Bilimsel atıf bilimsel bir makalenin, diğer bir bilimsel makaleyi kaynak göstermesidir. Bilimsel bir derginin bir yılda, önceki iki yıla ait makalelere aldığı atıfların, önceki iki yılın yayımlanan makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır.

En çok bilimsel atıf alan rektörler sıralamasında ilk sırayı Koç Üniversitesi rektörü alırken, onu Orta Doğu Üniversitesi Rektörü Mustafa Verşan Kök ve Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik izledi.

En çok bilimsel atıf alan rektörler sıralaması şöyle:

En çok bilimsel atıf alan rektörler sıralamasında ilk sırayı Koç Üniversitesi rektörü alırken, onu Orta Doğu Üniversitesi Rektörü Mustafa Verşan Kök ve Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik izledi.

Selim Said, Yeni Asya

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