'Allah inancının temeli Matematik'

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın: “Kâinatın ahenk ve huzuru matematiğin estetik armonisiyle mümkün ve kaimdir. Matematik aslında estetiktir. Matematik kâinatın fenidir. Allah’a inancın da temelidir.”

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Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın ile şair-yazar Levent Ağaoğlu’nun söyleşilerinden oluşan “Düşünce Sizsiniz” isimli kitapta birbirinden ilginç konulara yer veriliyor.

Prof. Dr. Aydın, Ağaoğlu’nun matematikle ilgili sorularını şöyle cevaplıyor:

Başarı ve düşüncenin temelinde ne yatmaktadır?

Ben hep başarı ve düşüncenin temelinde, insanlık zekâsının ortak anıtsal bir mirası olarak gördüğüm ve bundan dolayı da kutsallığı konusunda asla kuşku duymadığım matematiğin yattığına inanırım. Bu nedenle de rakamların büyüleyici ve hayranlık uyandıran gücü olarak tanımlayabileceğim matematik, bana hep manevi bir haz vermiş ve esrarengiz bir tarafının olduğunu düşündürmüştür.

Kudret nerededir sizce?

Kudretin bilgide, bilginin de matematikte olduğu düşüncesindeyim. Matematik bilmeyenin de doğru düşünemeyeceği, isabetli karar veremeyeceği düşüncesindeyim.

Niçin her şeyi matematikle anlamlandırıyorsunuz?

Kur’an-ı Kerim Arapça’dan başka bir lisanla inmiş olsa idi şu sıfırdan dokuza kadar kullanılan sihirli rakamları Allah kullanarak Kur’an-ı Kerim’i inzal ederdi. Onun için kâinatın ahenk ve huzuru matematiğin estetik armonisiyle mümkün ve kaimdir. Matematik aslında estetiktir. Matematik kâinatın fenidir. Allah’a inancın da temelidir.

Bilimlerin kaynağı nedir? Kalıcı olan nedir?

Matematik bütün bilimlerin kaynağıdır. M.Ö. 300 yıllarında 13 ciltlik eser yazan Euclides’in, eğitimini tamamladığı Atina’daki Platon Üniversitesi’nin kapısında, “Geometriyi bilmeyen hiç kimse bu kapıdan içeri alınmaz” yazmaktaydı. Uygarlıklar yok olabilir ama bilim kaybolmaz. Babil ve Asur uygarlıkları kayboldu. Hammurabi, Sargon ve Nabuchadnezzar artık anlamsız isimler... Ancak bugün, Babil matematiği, 60 ölçekli “Babil Cetveli” astronomide hala kullanılmaktadır. Konuşma dilleri ölür. Milletler, devletler kaybolabilir. Ama matematiksel düşünceler kalıcıdır.

Semavi dinlerin esasını matematik mi oluşturmaktadır?

Biraz iddialı da olsa semavi dinlerin esasını matematiğin oluşturduğunu düşünmekteyim. Rakamlar birer sır küpüdür. “Bende özel yetenek arayanlar yanılıyor, yalnızca derin bir anlama merakım vardır” sözü ile rakamsal boyutta, neden-niçin çizgisindeki ter dökme merakını vurgulayarak, “Doğa olayları istatistiksel değildir, çünkü Tanrı zar atarak iş görmez” diyen Albert Einstein, Allah'ın da matematiksel kurallar çerçevesinde evreni yarattığını ima etmektedir.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK