"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Böyle giderse 2050’de su fakiri olacağız

03 Ocak 2021, Pazar
Prof. Dr. Levent Kurnaz, önlem alınmazsa iklim değişikliğiyle birlikte uzun vadede kuraklığın artacağını ifade ederek, “Böyle giderse Türkiye 2050’de su fakiri olacak” dedi.

2020’de sıcaklıklar rekor kırdı

 

Türkiye, artan nüfus, mevsim normallerinin altında seyreden yağış miktarı, su kullanımındaki hatalar gibi sebeplerle en kurak dönemlerinden birini yaşarken, baraj ve göllerdeki su seviyesi de hızla düşüyor. Öyle ki İstanbul’da baraj doluluk oranı, yüzde 21 ile son 15 yılın en düşük seviyesinde. Kar yağışlarının görüldüğü kış aylarının aksine bu yıl hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, yaşanan kuraklığı Independent Türkçe’ye değerlendirdi. “Yaklaşık 100 sene önce 8 bin metreküp olan kişi başına düşen su miktarı, günümüzde 6’da biri oranına inerek kişi başı bin 300 metreküpe düşmüş durumda. Eğer nüfus artışı bu hızla devam edecek olursa, önümüzdeki 5-10 sene içinde başımıza çok büyük bir sorun gelebilir” diyen Kurnaz, şu yorumda bulundu: Böyle giderse nüfus 100 milyonu geçecek, kişi başına düşen su miktarı 1000 metreküpün altına inecek ve Türkiye 2050’de su fakiri olacak.

Yeni mülteci akınıyla karşı karşıya kalabiliriz

Bazı Doğu Afrika ülkelerindeki çekirge saldırılarının Türkiye’ye muhtemel etkilerine de değinen Prof. Dr. Levent Kurnaz, şu ifadeleri kullandı: Etiyopya, Somali gibi ülkelerde çekirge saldırıları gerçekleşiyor. Şu an için iklim sebebiyle bu durum Türkiye’de görülmüyor. Ancak yakın gelecekte çekirgelerden dolayı insanlar yemek bulamazsa, kuzeye göç etmeye başlar ve Türkiye yaklaşık 10 milyon kişiye daha su sağlamak zorunda kalabilir. Önümüzdeki 5-10 sene içinde başımıza çok büyük bir sorun gelebilir. Türkiye mevcut durumda kendi kendine yeten bir ülke ancak beklentimiz dışındaki felâketlere hazırlıklı değiliz. Sayıları 5-10 milyonu bulan yeni mülteci akınıyla karşı karşıya kalabiliriz. Âcil harekete geçilmeli.

Hem nüfus arttı, hem su azaldı

İçinde bulunduğumuz yüzyılın ortasında yüzde 15, sonunda ise yüzde 25’e varan oranda su azalmasının gerçekleşeceğini savunan Kurnaz, “Gelecekte, mevcut nüfusun üstüne 15-20 milyon daha binerse, yağışların azalmasını da ele alırsak, 2030-2050 yıllarında kişi başına düşen su miktarı, 1000 metreküpün altına düşecek! Resmî verilere göre su fakiri olacağız! Nüfus azken su yetiyordu, şimdi hem nüfus arttı, hem de su azaldı. İstanbul nüfusunun artışıyla baş edemiyorlar” sözleriyle, önlem alınmazsa iklim değişikliğiyle birlikte uzun vadede kuraklığın artacağını ifade etti. Prof. Dr. Kurnaz, “Bizim açımızdan korkulacak durum, musluktan su akmamasıdır. İkinci korkulacak durum ise musluğu açtığımızda içilecek kalitede su akmamasıdır. Tuvalette kullanılacak su bulunamaması da ciddî sağlık sorununa neden olur” dedi.

10 sene sonra bugünleri ararız

Önceliğin iklim değişikliğinin durdurulması olduğunu vurgulayan Kurnaz, kömür, petrol ve doğal gaz kullanımından vazgeçmenin şart olduğunu söyledi. Güneş ve rüzgâr gibi alternatif enerjilerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Levent Kurnaz, Türkiye’nin bu bakımdan avantajlı bir ülke olduğuna dikkati çekti ve harekete geçilmezse 10 yıl sonra bugünlerin aranacağını savundu

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başörtüsü de, Ayasofya da ortak değerimiz kullandırmayız

    Böyle giderse 2050’de su fakiri olacağız

    Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü

    5 başlıkta küresel ekonominin durumu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 202 kişi daha vefat etti

    Yüzlerce zeytini söktüler

    Köprülere neye göre zam yapıldı?

    İsrail'de Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 156’ya yükseldi

    Erken seçimi gündemde tutacağız

    Başörtülülerden özür dile

    Yüzde 65: Ülke kötüye gidiyor

    Rasulayn'da bombalı saldırı: 2 çocuk öldü

    TikTok, Filistin haber kuruluşunun hesabını sildi

    İkisi de çağdışı

    İngiltere'de vaka sayıları artışta

    Somali'deki terör saldırısında 1 Türk vefat etti

    İran, uranyumu yüzde 20 zenginleştirme kararı aldı

    Kastamonu'da Kovid-19 vakaları yüzde 70 azaldı

    Aynı camiye iki hafta içinde ikinci saldırı

    THY, İngiltere uçuşlarıyla ilgili açıklama yaptı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    30 yıl sonra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Un, su, şeker varsa
    Faruk ÇAKIR

    Helâl kazan, helâl ye
    Misbah ERATİLLA

    Korku ve eğitim
    Ahmet ÖZDEMİR

    Günahlardan korunmak için niyet etmek
    Mehmet KARA

    Torbadan çıkan kayyım!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Tertemiz bir yeni yıl
    Genel

    Başörtüsü de, Ayasofya da ortak değerimiz kullandırmayız
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur marifetullaha geniş bir yol açmış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.