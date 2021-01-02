2020’de sıcaklıklar rekor kırdı

2020 sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yıl oldu. Yağışların azalmasıyla kuraklığın geldiğini belirten Uzmanlar, “Bundan sonra tarımsal kuraklık gelecek. Önümüzdeki dönemde de bizi daha zorlu günler bekliyor” uyarısında bulundu.

Bütün dünyayı etkisi altına alan kuraklık sebebiyle Türkiye’de de tehlike çanları çalıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün Aralık 2020’de yayımladığı Küresel İklim Durumu Geçici Raporu’na göre son 10 yılın en sıcak yılını yaşıyoruz. Kış aylarında olmamıza rağmen havalar mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. 2020 sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yıl oldu. Soğuk ve sert iklimi ile bildiğimiz Sibirya’da da olağan dışı sıcaklık ortalamaları gerçekleşti. İstanbul’da da hava sıcaklığı geçtiğimiz gün 18 dereceyi gördü. Sıcak havaların yanı sıra mevsimlere bağlı olarak beklenen yağışlar da gelmeyince su sıkıntısı başladı. DW’deki habere göre Türkiye’de geçen ay metrekareye ortalama 33 milimetre yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hidrometeoroloji Şube Müdürlüğü’nün geçen ay yayımladığı rapora göre, Türkiye’nin Kasım ayı uzun yıllar ortalamasında aynı oran 70 milimetre seviyesindeydi.

Barajların yüzde 80’i boş

Yağışların beklenenin altında olması özellikle İstanbul’da barajlardaki su seviyesinin de düşmesine neden oldu. İstanbul’a içme suyu sağlayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 20,29. Yani barajların yaklaşık yüzde 80’i boş durumda. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, İstanbul’da günde ortalama 2,8 milyon metreküp su kullanılıyor. 10 barajda 31 Aralık itibariyle yüzde 176 milyon metreküp su bulunuyor. Sadece barajlardan su kullanılsaydı İstanbul’un 62 günlük suyu kalmış olacaktı. Ancak Düzce’deki Melen Çayı ve yeraltı suları gibi kaynaklardan her gün ortalama 1 milyon metreküp ilâve su kullanılıyor.

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Boş barajlara çare: Tasarruf aparatı

Barajlardaki su seviyesi düşünce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) su sıkıntısını önlemek için yeni bir çalışma başlattı. Musluklar için yüzde 50 tasarruf sağlayan bir aparatın ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor. İstanbul’un su sıkıntısına çare olarak gelen önerilerinden biri de de İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen’e ait. Prof. Şen, yağmur bombası kullanılmasını öneriyor. Yağmur bombasının geçici bir çözüm olduğunu belirten Şen, bunun yağış miktarını yüzde 30’a kadar arttırdığını ifade ediyor. Prof. Şen, Haziran ayında bütün meteorologların gerekli uyarıları yaptıklarını ancak tedbir alınmadığını ileri sürüyor: “İçtiğimiz su ile halı ve araba yıkanmaması gerekiyordu. Şehre verilen suda bir miktar kısıtlamaya gidilebilirdi. Bu şekilde biraz kuraklığın etkisi azaltılabilirdi. Ancak yapılmadı.”

Yaz ayları problemli olacak

Kuraklığın devam ettiğinin altını çizen Prof. Şen, önümüzdeki dönemde de bizi daha zorlu günlerin beklediği konusunda uyarıyor: “Yağış azlığı ile meteorolojik kuraklığı gördük. Barajlar boşaldı böylece hidrolojik kuraklığın olduğunu da anladık. Bundan sonra tarımsal kuraklık gelecek. Ürün düşüklüğü meydana gelecek. Çiftçi yatırdığı parayı alamayacak. Ülke o ürünü ithal edecek, sosyal ve ekonomik etki olacak. Buna da sosyo-ekonomik kuraklık deniliyor. Önümüzdeki yaz aylarında önemli problemler bizi bekliyor.”

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Sapanca Gölü’nde kuraklık: Sular 20 metre çekildi

Sakarya’da Sapanca Gölü’nde su seviyesi 30.34 metre seviyesine inerek, sahil kesiminden yaklaşık 20 metre çekilme yaşandı. Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Asude Ateş kuraklıkla ilgili sıkıntı yaşandığını belirterek, göldeki su seviyesinin 30 metrenin altına inmesi durumunda sadece insani amaçlı kullanılmasına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’ının, Kocaeli’nin ise yüzde 15’inin karşılandığı Sapanca Gölü’nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi her geçen gün daha da düşüyor. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapılan ölçümlere göre göldeki su seviyesi 32.50’den 30.34 metre seviyesine düştü. Sapanca ilçesindeki bazı sahillerde sular yaklaşık 20 metre kadar çekildi. Suların çekilmesiyle rıhtımlar ortada kaldı.