Eğirdir Gölünü kurtaralım

Vahşi sulamaya son verme ve sürdürülebilir su döngüsü dahil Eğirdir Gölünü kaybetmeden acil çözümler üretilmeli ve uygulamaya konmalı.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk Independent Türkçe için yazdığı yazıda şöyle dedi: Su sadece hayvanlar ve bitkiler için yaşamın temeli değil, aynı zamanda önümüzdeki on yıllarda dünyanın bazı bölgelerinde tartışmalı bir kaynak haline gelecektir. BM rakamlarına göre, küresel su stresi, yani sanayide, tarımda ve hanelerde kullanılmak üzere çekilen suyun mevcut suya oranı, 2020 yılında %18,2 ile yönetilebilir durumdaydı. Eğirdir Gölü, Isparta ili sınırlarında yer alan, tektonik ve karstik etkilerle oluşmuş, bir tatlı su gölüdür. Eğirdir Gölü, 468 kilometrekare yüzey alanı ile Türkiye’nin 4. büyük gölü, 2. büyük tatlı su gölüdür. Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su kaynağı olan günün değişik zamanlarında mavi, yeşil tonlara büründüğü için ‘yedi renkli göl’ olarak adlandırılan Eğirdir Gölü’nde, su çekilmeleri yaşanıyor. Gölde aşırı su kaybı nedeniyle sular yaklaşık 2 metre çekilirken, göl çevresinde balçık, hayvan dışkısı ve çevre atığı sebebiyle koku problemi yaşanmaktadır.