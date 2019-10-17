En hızlı karıncalar

Büyük Sahra gümüş karıncasının, dünyanın en hızlı karıncası olduğu keşfedildi.

Büyük Sahra gümüş karıncalarının, saatte yaklaşık 580 kilometreye eşdeğer hızda koştuğunu keşfetti. İsimlerini yaşadıkları bölgeden alan bu karıncaların, saniyede 50 uzun adım atabildiği, uzun adım mesafesinin, hızlarına göre 4,7 ila 20,8 milimetre arasında değişebildiği belirtildi. Karıncaların aynı zamanda 60 dereceyi bulan sıcaklıkta bile diğer hayvanların leşlerini taşıdığı gözlendi. Ekipte yer alan bilim insanı Harald Wolf, karıncaların ayrıca dört nala koşmaya başlarken 6 bacağını aynı anda kullanmasının, yumuşak kuma gömülmelerini engelliyor olabileceğini belirterek, “Diğer çöl karıncaları arasında gümüş karıncalar özeller.” ifadesini kullandı. Hız konusunda Büyük Sahra gümüş karıncalarının önüne Paratarsotomus macropalpis ismiyle anılan bir mayt ve Avustralya uyuz sineği gibi birkaç omurgasızın geçtiğine işaret edildi. AA

Okunma Sayısı: 53

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.