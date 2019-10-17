"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

En hızlı karıncalar

17 Ekim 2019, Perşembe 12:00
Büyük Sahra gümüş karıncasının, dünyanın en hızlı karıncası olduğu keşfedildi.

Büyük Sahra gümüş karıncalarının, saatte yaklaşık 580 kilometreye eşdeğer hızda koştuğunu keşfetti. İsimlerini yaşadıkları bölgeden alan bu karıncaların, saniyede 50 uzun adım atabildiği, uzun adım mesafesinin, hızlarına göre 4,7 ila 20,8 milimetre arasında değişebildiği belirtildi.

Karıncaların aynı zamanda 60 dereceyi bulan sıcaklıkta bile diğer hayvanların leşlerini taşıdığı gözlendi.

Ekipte yer alan bilim insanı Harald Wolf, karıncaların ayrıca dört nala koşmaya başlarken 6 bacağını aynı anda kullanmasının, yumuşak kuma gömülmelerini engelliyor olabileceğini belirterek, “Diğer çöl karıncaları arasında gümüş karıncalar özeller.” ifadesini kullandı.

Hız konusunda Büyük Sahra gümüş karıncalarının önüne Paratarsotomus macropalpis ismiyle anılan bir mayt ve Avustralya uyuz sineği gibi birkaç omurgasızın geçtiğine işaret edildi.

AA

Okunma Sayısı: 53
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asıl güvenlik riski sorumsuz yayınlarda

    Fuat Oktay’a BOP sorusu

    Ambargo yoksa basın kartları neden bekletiliyor?

    OHAL mağdurlarının hakları iade edilsin

    TÜDEF: Açlık ve yoksulluk artıyor

    Mektup hakkında resmi açıklama yapılsın

    Dünyada 1,3 milyar yoksul yaşıyor

    Macron’a başörtüsü mektubu

    Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil, sadece harekata ara veriyoruz

    Türkiye-ABD anlaşmasının detayları açıklandı

    Trump, Erdoğan'a teşekkür etti

    Anlaşma sağlandı: YPG çekilecek

    AP Başkanı: Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri askıya alınsın

    İmamoğlu'na 700 milyon lira borçlanma yetkisi verildi

    İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim'de ücretsiz olacak

    'Volkswagen yatırımı iptal edilmedi'

    TÜSİAD'dan ABD ve AB'ye 'Barış Pınarı' mektubu

    'Yaptırım söylemleri NATO ruhuyla bağdaşmıyor'

    AB ve İngiltere'den Brexit ile ilgili yeni anlaşma

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de 30 Ekim süreci
    Genel

    OHAL mağdurlarının hakları iade edilsin
    Cevher İLHAN

    Ankara yeni oldubittilerle karşı karşıya
    Genel

    Fuat Oktay’a BOP sorusu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Biatımızı yenileyen bir kelime: Salâvat
    Faruk ÇAKIR

    Rüzgâr meselesi, memleket meselesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lozan’ın kardeşi Uşi Antlaşması
    Genel

    Asıl güvenlik riski sorumsuz yayınlarda
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.