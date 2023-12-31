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31 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Evdeki cihazları tamir ettirenlere 200 dolar

31 Aralık 2023, Pazar 23:00
Avusturya, bozulan elektronik cihazlarını tamir ettiren kişilere 200 dolara kadar yardımda bulunuyor. Eğer çamaşır makinesi, laptop, elektrikli su ısıtıcısı ya da cep telefonu bozulan kişiler yenisini satın almak yerine tamir ettirmek isterse hükümet maddi yardımda bulunduğu bir sistem uyguluyor.

BBC’nin Viyana muhabiri Bethany Bell’in haberine göre hükümet Tamir Fatura Sistemi ile ülkede yaşayanların eski elektrikli cihazlarını atması yerine yeniden kullanıma sokmasını amaçlıyor. Bell’e konuşan Viyanalı Erik, bilgisayarını ve cep telefonunu Viyana’daki bir dükkanda tamir ettirmiş ve bunun için masraflarının sadece yarısını ödeyecek. Elektronik cihaz tamir şirketi olan Helferline’ın müdürü Clemens Schmidgruber, bu sistem ile işlerinin açıldığını anlatıyor.

Haber Merkezi

 

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