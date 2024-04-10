"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Havale ve EFT yaparken dikkat!

10 Nisan 2024, Çarşamba 11:52
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Kılıç, "Havale-EFT yoluyla para gönderirken, açıklama kısmına alıcının kim olduğu ve işlemin ne için yapıldığına ilişkin detaylı bilgi yazılmalı." dedi.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, EFT veya havale yoluyla para gönderen tüketicilere yönelik uyarıda bulunarak, "Havale veya EFT, ödemelerin yapıldığının kanıtıdır. Açıklama kısmına önem verilmezse, herhangi bir uyuşmazlık ve konunun yargıya taşınması durumunda tüketicileri sorun yaşayabilir." dedi.

Kılıç, bankacılık sistemi üzerinden yapılan para transferlerinde yaşanabilecek sorunlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mobil bankacılığın yaygınlaşmasıyla havale ve EFT işlem sayılarında ciddi artışlar yaşandığına işaret eden Kılıç, Türkiye Bankalar Birliğinin verilerine göre 2023'te günde ortalama 12 milyon EFT, 10 milyon da havale işlemi gerçekleştirildiğini söyledi.

Kılıç, para transferi yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler olduğunu belirterek, "Tüketiciler havale/EFT yapmadan önce, alıcının IBAN numarasını ve adını doğru yazdığını kontrol etmeli. Yapacağı yanlışlık nedeniyle IBAN'a yapılan havale tutarını geri alamayabilirler. Havale-EFT yoluyla para gönderirken, açıklama kısmına alıcının kim olduğu ve işlemin ne için yapıldığına ilişkin detaylı bilgi yazılmalı. Bankacılık işlemleri sırasında doğru yazılmayan bilgiler tüketicilerin başını ağrıtabilir." diye konuştu.

Kira ödemesi ve internet üzerinden alışveriş gibi durumlarda açıklama kısmının önem taşıdığına ve bu bölümün uyuşmazlıklarda delil niteliğinde olduğuna dikkati çeken Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Havale veya EFT, ödemelerin yapıldığının kanıtıdır. Açıklama kısmına önem verilmezse, herhangi bir uyuşmazlık ve konunun yargıya taşınması durumunda tüketicileri sorun yaşayabilir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde dekontlardaki açıklamaların resmi belge niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle işlem esnasında hem dikkatli olunmalı hem de işlemi tamamladıktan sonra dekontlar makul süre saklanmalıdır."

Kılıç, tüketicilerin, hesaplarına gelen şüpheli işlemlerde bankayla iletişime geçmesi gerektiğini dile getirerek, gönderenin kim olduğu ve havalenin ne için yapıldığının doğrulanmasının önem taşıdığını anlattı.

"Ek hesapların limit artışı için sigorta zorunluluğu getirilemez"

Tüketicilerin bu alanda yaşadığı bir diğer sorunun da ek hesaplarla ilgili olduğuna vurgulayan Kılıç, ek hesap limitini artırmak isteyen tüketicilerin hayat sigortası zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kılıç, bunun tüketici haklarına aykırı olduğunu ve yasal olmadığını belirterek, "Bankalar, ek hesap limiti artışı için sigorta gibi ek ürünlere başvurmayı zorunlu kılamaz. Yasada bu açıkça yazılıdır." dedi.

Bu durumla karşılaşan tüketicilerin öncelikle müşteri hizmetlerine başvurması gerektiğini bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bankadan tatmin edici cevap almazlarsa Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna şikayette bulunabilirler. Ayrıca tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler. Tüketici hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda veya illerde il ticaret müdürlüklerinde görev yapıyor. Ayrıca tüketiciler e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilir."

AA

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Netanyahu'nun Gazze'deki eylemlerinin bir ''hata'' olduğunu düşünüyorum'

    Havale ve EFT yaparken dikkat!

    İsrail, Ramazan'da 182 katliam gerçekleştirdi: 2315 Filistinli katledildi

    Gazze, Ramazan Bayramının ilk gününde de saldırı altında!
    📷

    Okuyucularımızla bayramlaştık

    Soykırım Sözleşmesi'ne taraf tüm ülkeler İsrail'e yaptırım uygulasın

    YSK, 6 il ve 10 ilçe ile ilgili kararlarını açıkladı

    Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Şifa Hastanesi ile Han Yunus’tan şu ana kadar 409 naaş çıkarıldı

    Bayram namazı saatleri

    Yarın Ramazan Bayramı... Kalpler birleşsin zulümler bitsin

    Bayram çocuklar için çok önemli

    Boykot çağrısı yapan sunucunun işine son

    Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

    Hedefi yine evler, mülteci kampı ve hastane

    Kalıcı barışın tek yolu iki devlet

    Ekonomik kriz, Bayramı da değiştirdi

    İlk gün 651 kaza

    7 Ekim’den sonra İsrail’e ihracatta rekor artış

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Ali FERŞADOĞLU

    Evliya dahil herkesi mihenge vurmak zorundayız!
    Raşit YÜCEL

    Bayram o bayram ola…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nesli tükenen nursuzlar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ramazan-ı Şerif'te yazılan Risaleler (5)
    Faruk ÇAKIR

    İstanbul bayramları
    Cahit ÖZPINAR

    Felaketlerden ders çıkarmak
    Genel

    Bir bayram hediyesi: Fidanlık
    Genel

    Soykırım Sözleşmesi'ne taraf tüm ülkeler İsrail'e yaptırım uygulasın
    Genel

    Ramazan Bayramı Online Kutlama Programı - TIKLA İZLE

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.