İstenmeyen ticari mesajlara 398 milyon lira ceza

Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi’nin uygulamaya alındığı 2015’ten 2023 sonuna kadar geçen sürede istenmeyen ticari iletiler için 398 milyon 94 bin lira ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet raporundan yapılan derlemeye göre, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlığın internet sitesi üzerinden kolay ve etkin bir şekilde şikayet başvurusu yapılmasına imkan tanıyan TİSS, 2015’te hizmete açıldı. Söz konusu tarihten 2023 sonuna kadar olan dönemde TİSS üzerinden yapılan şikayet sayısı 866 bin 164’e ulaştı. Şikayetlerin yüzde 77,08’ini SMS, yüzde 20,9’u sesli arama, yüzde 2,02’sini de e-postayla ilgili başvurular oluşturdu. Bu şikayetler üzerine ticaret il müdürlüklerince 2015-2023 döneminde 398 milyon 94 bin 293 lira idari para cezası kesildi. AA

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