Evliya Çelebi’nin seyahatleri Google Maps’te

Evliya Çelebi’nin yazdığı Seyahatname adlı eser, Google Haritalar servisi kullanıcısı Mustafa Başaran tarafından Google Maps’e entegre edildi.

Başaran, Evliya Çelebi’nin eserinde ziyaret ettiği şehirler ve mekanlar hakkında yer alan bilgileri inceleyenlerle paylaşıyor. Çalışma ilk olarak nisan ayında dijitale aktarılmaya başlanmıştı. 50 yılı aşkın süre boyunca pek çok coğrafyada seyahat eden bir Osmanlı kaşifi ve ayrıca yazar olan Evliya Çelebi’nin kaleme aldığı Seyahatname adlı eser toplam 10 kitap ve 20 ciltten oluşuyor. Haber Merkezi

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