Gıda denetimlerinde “karekod” dönemi başladı

Bakanlık, “tarladan sofraya gıda güvenilirliği” uluslararası yaklaşımı doğrultusunda, gıdaların ilk üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadarki süreçte gıda işletmelerinin resmi kontrollerini ülke genelinde kesintisiz sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın daha önce duyurduğu, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine olanak tanıyan “Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması” hayata geçirildi. Bakanlıkça hazırlanan ve her bir işletmeye özel karekod içeren görsel, gıda işletmelerince, gönüllü olarak, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden indirilip tüketicilerin görebileceği yerlerde sergilenebilecek. Tüketiciler de görsel üzerindeki karekodu mobil cihazlarına indirdikleri “Tarım Cebimde” uygulamasından taratarak işletmeye ait kayıt/onay numarası, ünvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihine dair bilgilere ulaşabilecek. Haber Merkezi

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